본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[금융현미경]5세대 실손 출시 임박…1·2세대 전환책에 성패 달려

최동현기자

입력2026.01.14 06:00

시계아이콘02분 18초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

5세대 실손, 보험료 낮추고 중증·비중증 구분해 보장 차등화
1·2세대 전환 유도가 핵심…흥행 실패하면 실손 재정 악화 불가피
비급여 관리·선택형 특약·포상강화 등 추가 보완책 줄이어

올해 4월이나 늦어도 상반기 중 5세대 실손보험이 출시된다. 가입자의 보험료 부담을 낮추고 치료를 중증·비중증으로 구분해 자기부담금과 보장 범위를 차등화하는 게 핵심이다. 금융당국이 도입을 준비 중인 계약 재매입과 선택형 특약 등의 구조에 따라 5세대 실손 흥행 여부가 판가름 날 전망이다.


[금융현미경]5세대 실손 출시 임박…1·2세대 전환책에 성패 달려
AD

5세대 실손 4월 출시 유력…중증·비중증 구분해 보장 차등화

14일 금융권에 따르면 금융당국과 보험사들은 오는 4월 출시를 목표로 5세대 실손보험 최종안을 조율 중이다. 5세대 실손의 기본 뼈대는 지난해 4월 이미 발표됐다. 하지만 1·2세대 가입자의 5세대 전환 활성화를 위한 보상 방법과 보장이 제외되는 비급여 항목 등에 관해 당국과 보험사 간 이견이 있어 출시 시기가 늦춰질 가능성도 있다. 업계에서는 늦어도 올해 상반기 안에는 5세대 실손이 나올 것으로 보고 있다.


[금융현미경]5세대 실손 출시 임박…1·2세대 전환책에 성패 달려

5세대 실손은 4세대와 비교해 보험료가 30~50% 낮아진다. 대신 비급여 항목을 중증과 비중증으로 구분해 중증은 최대한 기존과 동일하게 보장하되 비중증은 자기부담률을 높이고 보장 범위를 줄였다. 암·뇌혈관·심장질환 같은 중증 비급여는 4세대와 보장이 유사하지만 대학병원이나 종합병원 입원 시 연간 자기부담 한도가 500만원으로 제한돼 4세대보다 혜택이 더 좋다. 비중증 비급여의 경우 자기부담률이 현행 30%에서 50%로 올라가고 연간 보상한도는 기존 5000만원에서 1000만원으로 낮아지는 등 혜택이 축소된다. 통원치료는 하루 20만원 한도가 적용되고 도수치료 등 과잉진료를 야기하는 일부 항목은 보장에서 제외된다.


5세대 실손이 나오면 2세대 후기(2013년 4월 이후)와 3·4세대 가입자들은 5세대로 자동 재가입하게 된다. 약관변경(재가입) 조항이 없는 1세대와 초기 2세대 가입자들은 본인 선택에 따라 5세대 전환 여부를 결정할 수 있다. 이들 구세대 가입자는 1582만건 규모로 전체 실손 가입자의 44%에 달한다. 이들이 대거 5세대로 전환하지 않으면 실손재정 누수를 잡긴 역부족일 전망이다. 이에 금융당국은 보험사가 구세대 가입 고객에게 보상액을 지급하고 계약 전환을 유도하는 방안을 준비 중이다.


보험사 실손 적자 눈덩이…올해 실손 7.8% 오른다

'제2의 건강보험'으로 불리는 실손보험은 그동안 의료쇼핑과 과잉진료 탓에 매년 1조원이 넘는 적자가 쌓이고 있다. 손해보험협회가 지난해 말 신설한 실손보험 관련 공시를 보면 2024년 기준 국내 손보사 13곳의 실손보험은 1조4822억원의 적자를 기록했다. 3세대가 7308억원 적자로 규모가 가장 컸고 뒤이어 4세대(-3176억원)·1세대(-2196억원)·2세대(-2142억원) 순이었다.


보험사별 1~4세대 실손 적자 규모를 보면 현대해상이 -5719억원으로 가장 많았다. 메리츠화재(-3154억원)·DB손해보험(-2071억원)·KB손해보험(-1187억원)·삼성화재(-1073억원) 등도 적자가 수천억원대에 달했다.


[금융현미경]5세대 실손 출시 임박…1·2세대 전환책에 성패 달려

실손보험 계약건수는 2922만건을 기록했다. 현대해상이 637만건으로 가장 많은 계약을 보유했다. 뒤이어 DB손해보험(495만건)·메리츠화재(429만건)·삼성화재(413만건) 등의 순이었다.


적자가 눈덩이처럼 쌓이자 올해 보험사들은 실손보험료를 평균 7.8% 올리기로 했다. 손해율이 가장 높은 4세대는 20%, 3세대는 16%, 2세대는 5%, 1세대는 3% 인상된다. 실손 누적인상률은 2022년부터 올해까지 5년간 약 46%를 넘어섰다. 실손 이용 횟수가 극히 적은 가입자는 보험료가 보다 저렴한 5세대 실손으로 전환하는 것도 좋은 대안이 될 수 있다.


5세대 실손만으론 역부족…비급여 통제 등 추가 보완책 필요

금융당국과 보험업계는 실손재정 누수 방지를 위해 5세대 실손보험 외에도 다양한 보완책을 마련하고 있다. 대표적인 게 선택형 특약이다. 선택형 특약은 1·2세대 가입자가 필요없는 보장을 제외하고 보험료를 절감하도록 한 제도로 이재명 대통령의 대선 공약이다. 기존 계약은 유지하되 도수치료와 같은 과잉진료 논란이 있는 비급여 항목을 제외해 보험료를 줄일 수 있다. 다만 이는 1·2세대 가입자를 끌어오는 걸 전제하는 5세대 실손과 부딪히는 측면이 있어 출시 시기는 미정이다.


실손 보험사기를 막기 위한 장치도 올해 한층 강화한다. 금융감독원과 보험업계는 지난 12일부터 오는 3월31일까지 실손보험 사기 근절을 위한 '특별 신고 포상기간'을 운영한다. 포상금은 신고인이 병·의원 관계자일 경우 5000만원, 브로커인 경우 3000만원, 환자 등 병원 이용자인 경우 1000만원이다. 보험사기 정황을 입증할 수 있는 구체적인 물증을 제시하고 수사로 이어져 참고인 진술 등에 적극 협조할 경우 지급한다. 생명·손해보험협회에서 운영 중인 '보험범죄 신고 포상금'도 중복으로 지급한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

전문가들은 실손재정 악화가 선량한 보험 가입자의 보험료를 올리는 악순환을 막기 위해서는 무엇보다 비급여 관리가 절실하다고 입을 모은다. 보건당국은 올해 상반기 중 과잉진료 우려가 큰 항목을 선별해 관리급여로 지정하는 방안을 시행할 예정이다. 하지만 해당 제도만으로 우후죽순 생겨나는 비급여 남용을 막기 역부족이라는 게 업계 전문가의 대체적인 시각이다. 유주선 강남대 법행정세무학부 교수는 "지속 가능한 실손보험을 위한 대책 마련은 비급여 관리에 있고 실손 손해율 증가는 일부 의료기관과 특정 환자가 연관된 과잉의료에서 발생하고 있다는 점을 주무부처인 보건복지부가 직시해야 한다"며 "비급여 가격 통제와 의료기관 관리를 통한 허위 과잉 진료와 오남용 의료 광고 등에 대한 규제도 필요하다"고 말했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

이슈
CES 2026
  • 26.01.0910:23
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로

    "지난 CES보다는 눈에 띄게 사람이 줄었다." 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'을 둘러싼 현장 분위기가 예년과는 사뭇 달라졌다는 평가가 나온다. 지난해와 올해 연이어 CES를 방문한 한 업계 관계자는 "첫날엔 사람들로 꽉 찼지만 둘째 날부터는 사람이 예전만큼 많진 않았다"며 "과거에는 복도를 지나다니기조차 어려울 정도였는데, 이번에는 비교적 수월했다"고 전했다. 9일 CES 2026 주최측

  • 26.01.0910:18
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'

    세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'이 건강 관리와 웰니스 영역까지 외연을 넓히면서 헬스케어 기업들의 기술 경쟁이 한층 본격화됐다. 올해 CES에는 국내외 헬스케어 기업들이 대거 참가해 인공지능(AI) 기반 맞춤형 건강관리, 로보틱스 접목 제품, 홈케어 솔루션 등을 다양하게 선보이며 기술 경합에 나섰다. 단순한 마사지나 헬스 기기를 넘어 사용자의 상태를 분석하고 스스로 동작을 조정하는 '지능형 헬스케어'가 핵심 키

  • 26.01.0909:51
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]

    전기차 배터리를 차량에서 분리하지 않고도 실시간 안전 진단과 수명 예측이 가능한 인공지능(AI) 플랫폼이 등장했다. 퀀텀하이텍은 실주행 전기차 데이터를 기반으로 배터리 화재 전조 증상과 이상 징후를 사전에 예측하는 전주기 관리 솔루션을 개발해 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 CES 혁신상을 수상했다. 안현주 퀀텀하이텍 대표는 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026' 유레카파크 내 한국관에서

  • 26.01.0909:23
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정

    현대자동차그룹 계열 로보틱스 기업 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'가 8일(현지시간) 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 글로벌 IT 전문 매체 시넷(CNET)이 선정하는 '베스트 오브 CES 2026' 중 '베스트 로봇' 상을 수상했다. 시넷은 '베스트 오브 CES'를 선정하는 CES 공식 파트너로 시넷을 비롯해 PC맥·매셔블·지디넷(ZDNET)·라이프해커 등으로 구성된 글로벌 기술 미디어 그룹이다. 시넷은

  • 26.01.0908:48
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]

    "단순히 상자 안에서 채소를 기를 뿐 아니라 인공지능(AI)을 활용해 사용자의 취향과 건강을 분석해서 채소를 재배하는 제품은 세계 최초입니다." 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 만난 미국 푸드테크 스타트업 '루야 AI(Luya AI)' 창업자 프랜시스코 왕(Francisco Wang) 대표는 식물가전 'AI 채소 재배 백스'를 가리키며 이같이 말했다. 왕 대표는 7일(현지시간) 아시아

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기