원주시, 지속 가능한 환경도시 기반 강화 총력

환경교육도시 지정·치악산 바람길숲 전 구간 개통

민생안정·탄소중립·환경복지 실현 위해 주요 사업 추진 박차

강원도 원주시는 기후 위기 시대, 민생안정·탄소중립·환경복지 실현을 목표로 각종 환경 사업 추진을 한층 강화하고 있다.

원주시청 전경. 원주시 제공

시는 지난 한 해 동안 시민 삶의 질 향상과 지속 가능한 도시환경 조성을 위해 다양한 환경정책을 추진해 의미 있는 성과를 거뒀다. 원주천댐 운영을 통해 안정적인 수자원 관리 기반을 마련하고, 하천 정비사업을 지속 추진해 재해 예방과 친수공간 개선에 힘썼다. 이와 함께 민간중앙근린공원(2구역) 준공으로 시민에게 품격 있는 휴식·여가 공간을 제공하며 도시환경의 질을 한 단계 끌어올렸다.

또한 중앙선 폐철도 부지를 활용한 치악산 바람길숲 전 구간 개통을 통해 도심 열섬현상을 완화하고 쾌적한 녹지 축을 조성했으며, 강원특별자치도 최초로 환경교육도시로 선정돼 환경교육 선도 도시로서의 위상을 확립했다.

앞으로도 원주시는 시민이 체감할 수 있는 환경정책을 중심으로 분야별 사업을 체계적으로 추진할 방침이다.

먼저 기후 위기에 대응하는 환경시민 양성을 위해 유아, 초등학생, 공공기관 임직원, 시민단체를 대상으로 환경교육 프로그램을 운영하고, 강원권 미세먼지 연구·관리센터를 지속 지원한다. 또한 기후변화대응교육연구센터 및 기후변화홍보관 운영을 통해 온실가스 배출 저감을 위한 탄소중립 실천 인식 확산에 나선다.

아울러 국가생태관광지역으로 선정된 신림면 성황림과 성황림 마을의 생태적·문화적 가치를 기반으로 자연과 사람이 공존하는 생태교육 프로그램을 운영하고, 활용도가 낮아진 지역 내 폐교 공간을 생태 체험 교육 공간으로 재구성할 계획이다.

또한 축제장 다회용기 재사용 촉진 지원으로 자원순환 문화를 확산하고, 원주천 르네상스 조성을 통해 원주천 내 보도, 교량 등을 정비해 시민들의 여가문화를 증진하며 도시가스 공급 지원을 통해 친환경 도시 인프라를 강화한다.

기후 위기 취약계층과 지역을 대상으로 열 차단 페인트 도장 사업을 추진해 실질적인 환경복지 정책을 펼친다. 종량제봉투 디자인 변경을 통해 분리배출 인식 개선을 도모하는 한편, 2024년도 악취관리지역으로 지정된 소초면 평장리 일원 축산단지를 대상으로 정기적인 실태조사와 점검을 실시해 주민들의 생활환경 불편을 해소한다.

이와 함께 야생동물로 인한 피해 예방 및 보상, 공중 및 간이화장실의 체계적 관리를 통해 시민 안전과 위생 환경 개선에도 힘쓸 예정이다.

반곡동 산1-26번지 일원에 1만4081㎡ 규모의 반곡근린공원을 조성해 생활 녹지를 확충하고 도심지 큰 나무 식재로 혹서기 시민의 이동 휴식권을 보장하며, 행구동 777번지에 천년나무 테마공원 5328㎡를 조성해 지역 특색을 살린 녹색 명소를 만든다.

또한 국산 목재를 활용한 목조건축 실연사업(어린이 실내놀이터 신축)과 목재문화체험장 조성을 통해 탄소 저감형 건축문화를 확산한다. 이와 함께 산불방지대책본부 운영, 조림 및 숲 가꾸기 사업, 산림기반시설 임도사업 확대를 통해 산림의 공익적 기능을 강화한다.

원주천댐을 안정적으로 운영·관리해 원주천의 홍수 조절 기능을 강화하고, 국가하천 유지보수 사업을 추진한다. 지방하천 및 소하천 재해예방사업을 지속적으로 시행해 자연재해에 선제적으로 대응하고, 수질오염총량제 비점오염원 관리계획 수립으로 체계적인 수질환경 개선에 나설 계획이다.

생활폐기물의 신속한 수거와 안정적인 처리 체계를 운영해 청결한 도시환경을 유지하고, 폐기물관리법 시행규칙 개정에 따라 2030년부터 시행되는 생활폐기물 직매립 금지에 대비해 소각시설 입지 선정을 추진한다. 아울러 폐기물종합처리단지 민간투자사업을 체계적으로 관리해 중장기 폐기물 처리 기반을 강화할 방침이다.





원주시 관계자는 "기후 위기 대응과 시민 안전, 환경복지가 조화를 이루는 환경 정책을 추진해 시민이 체감하는 지속 가능한 환경도시를 만들어 가겠다"라고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

