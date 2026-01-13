수원 경기융합타운 내 도담뜰타운 17일 '눈밭 놀이터' 개장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 수원시 영통구 경기융합타운 내 경기도다담뜰 광장이 이달 17일부터 다음 달 28일까지 눈썰매와 바이킹, 컬링 등을 즐길 수 있는 놀이공간으로 탈바꿈한다.

경기도는 겨울방학을 맞은 아이들과 가족이 도심 속에서 안전하게 겨울 놀이를 즐길 수 있도록 '겨울 눈밭 놀이터'를 운영한다고 13일 밝혔다.

경기융합타운은 경기도청 광교 신청사를 중심으로 경기도의회, 경기도서관 등 여러 공공기관을 모은 복합단지다. 경기도담뜰은 경기융합타운에 위치한 도민 소통광장의 이름이다.

경기도담뜰에 문을 연 놀이 시설은 눈썰매, 얼음 썰매, 회전 썰매를 비롯해 컬링장과 에어바운스, 미니 바이킹 등 체험 공간으로 구성된다.

안전을 위해 키 120cm 미만 아동의 경우 보호자를 동반해야만 눈썰매장을 이용할 수 있고, 회전 썰매와 미니 바이킹은 13세 이하만 탑승 가능하다.

이용객 편의를 위한 시설로는 추위를 피할 수 있는 쉼터와 간식 푸드트럭이 운영된다. 영유아 동반 가족을 위한 보호실과 의무실도 갖춘다.

눈밭 놀이터는 1회차 오전 10시부터 오후 1시까지, 2회차 오후 2시부터 오후 5시까지 총 2회 운영한다. 회차당 최대 수용 가능 인원은 500명이다. 매주 월요일과 설날 당일(2월 17일)은 시설 정비를 위해 휴장한다. 운영 첫날인 1월 17일에 개장식을 열고, 2월 28일까지 총 43일간 운영한다.

이용 요금은 1회당 1000원이며 네이버 '겨울 눈밭 놀이터' 검색 또는 큐아르코드 통해 사전 예약한 후 현장에서 결제하면 된다. 입장권은 현장 구매도 가능하다.





조병래 경기도 자치행정국장은 "겨울방학을 맞아 아이들과 가족이 안전하게 즐길 수 있는 겨울 놀이 공간을 준비했다"며 "앞으로도 경기도청이 도민 일상과 가까운 문화 공간이 될 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

