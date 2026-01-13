고양시, 경기북부 최초 "내비게이션으로 실시간 신호등 본다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중앙로 덕은교 삼거리~대곡역 약 8㎞ 29개 교차로 대상

실시간 신호 잔여 시간 정보 제공…교통 안전·편의 향상 기대

경기 고양특례시(시장 이동환)는 경기도 북부지역 최초로 실시간 신호정보 개방사업을 완료했다고 13일 밝혔다.

고양특례시(시장 이동환)가 경기도 북부지역 최초로 실시간 신호정보 개방사업을 완료했다. 고양특례시 제공

이번 사업은 경기북부경찰청이 사업을 총괄 추진하고, 고양시가 신호제어기 운영 정보 제공, 시스템 연계, 기술 검토 등을 지원해 이뤄졌다.

실시간 신호정보 개방 사업이란 지자체 및 경찰청에서 관리하고 있는 교통신호 정보를 실시간으로 외부에 공개해 민간·공공 서비스에서 활용할 수 있도록 하는 사업으로, 민간 내비게이션을 통해 사용자에게 제공된다.

이번 실시간 신호정보 개방 서비스는 중앙로 덕은교 삼거리부터 대곡역까지 약 8km 구간 29개 교차로를 대상으로 제공된다. 구간 내 교차로 접근 시 운전자는 전방 신호등의 잔여시간과 신호변경 시점 등을 실시간으로 안내받을 수 있다. 이를 통해 신호대기 중인 운전자의 피로도를 줄이고, 교차로 진입 시 급정거에 따른 사고를 예방하는 등 교통안전 증진 효과가 클 것으로 예상된다.

특히 대형차량의 경우 가속과 감속에 더 많은 거리가 필요하고, 중앙로는 중앙버스전용차로가 운영되는 주요 간선도로로써 대형차량 이동이 많아 서비스 개시 효과가 클 것으로 전망된다.

시는 이번 서비스 개시를 계기로 관계기관과의 협력을 강화하고, 향후 단계적으로 신호정보 개방 구간을 확대해 지능형 교통체계(ITS) 고도화와 시민 체감형 스마트 교통서비스를 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.





시 관계자는 "중앙로 주요 구간을 대상으로 한 실시간 신호정보 개방은 교통안전과 미래 교통환경 조성을 위한 중요한 출발점"이라며 "앞으로 유관기관과의 협력을 통해 고양시 전반에 걸쳐 스마트 교통 인프라를 확대해 나가겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

