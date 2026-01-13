경기 특사경, 올해 '먹거리·환경·생활안전' 등 기획수사 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 특별사법경찰단이 올해 먹거리 안전, 환경 보호, 사회적 약자 보호를 아우르는 전방위 기획 수사로 도민 일상에 직접적인 피해를 주는 불법행위 근절에 나선다.

도 특별사법경찰단은 13일 이런 내용을 담은 '2026년 수사계획'을 공개했다.

수사계획에 따르면 도 특별사법경찰단은 기존 단속 위주 방식에서 벗어나, 사전기획 단계부터 유관기관 협업과 현장 중심 조사를 확대하고, 신종 불법행위 및 민원 다발 사업장을 선별해 보다 정밀한 수사를 진행한다.

또 단속 실시에 앞서 홍보와 계도를 통해 불법행위를 예방하도록 유도하고, 유형별 중요 위법 사항 집중 단속으로 수사의 합리성과 수용성도 높이기로 했다.

먹거리 안전 분야는 설·추석 명절 성수 식품, 학교급식 납품업체, 대형 음식점과 베이커리, 커피 제조 및 가공 판매업소, 온라인 식품 판매업체까지 확대한다. 도민 식탁에 오르는 식품의 제조·유통·판매 전 과정을 꼼꼼히 점검해 아이부터 어르신까지 안심하고 먹을 수 있는 환경을 만들기 위한 조치다.

환경 분야에서는 생활과 밀접한 불법행위가 집중 단속 대상이다. 유해가스 불법 배출, 장마철 폐수 무단 방류, 의료폐기물 부적정 처리, 탄소중립 전환 및 청정연료 사용 산업시설의 불법 배출행위까지 기후·환경 위기에 대한 도민의 불안을 현장에서 해소하는 데 수사 역량을 집중한다.

불법 의약품 유통, 경제적 취약계층을 노린 불법사금융, 사회복지법인의 비리, 청소년보호법 위반 등 사회적 약자를 겨냥한 범죄에 대해서는 연중 상시 수사를 통해 엄정 대응할 계획이다.

도 특별사법경찰단은 단순한 적발 실적 공개에 그치지 않고, 사회적 경각심을 높일 수 있도록 수사 결과 및 범죄사례도 도민과 공유할 예정이다.





기이도 도 특별사법경찰단장은 "특사경의 모든 활동은 도민의 안전과 신뢰를 최우선 가치로 삼고 있다"며 "눈에 띄지 않는 곳에서 발생하는 불법행위는 끝까지 추적해, '불법 앞에 예외는 없고, 도민의 일상은 반드시 보호받는다'는 원칙을 현장에서 증명해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

