주 6일 '이것' 했다가 생리 끊긴 20대 여성…"여성호르몬 수치 50대 수준"

"과도한 운동, 뇌가 배란·생리 중단시켜"

중국의 한 20대 여성이 주 6회 고강도 운동을 한 뒤 생리가 중단됐다고 호소했다. 산부인과 전문의는 이를 '운동성 무월경' 증상이라고 판단했다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료사진으로 본문과 무관. 게티이미지

12일 홍콩 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 저장성에 거주하는 A씨(23·여)는 다이어트를 목적으로 일주일에 6번 70분씩 고강도 운동을 했다. 그런데 생리 양이 점점 줄더니 마지막 생리 때는 단 2시간 만에 끝났다. 병원 검진 결과에서는 여성 호르몬 수치가 50대 여성 수준으로 떨어졌다는 진단을 받았다.

저장 중산병원의 판빙 산부인과 전문의는 A씨의 증상을 '운동성 무월경'이라고 판단했다. 이는 에너지 섭취가 부족한 데 비해 소비는 너무 많을 때 발생한다. 판 전문의는 "몸이 에너지 위기를 느끼면 생존을 위해 일시적으로 생식 기능을 꺼버린다"라며 "뇌에서 분비되는 성선자극호르몬이 줄어들어 여성 호르몬 수치가 낮아지고, 배란이 중단되면서 생리가 늦어지거나 멈출 수 있다"고 부연했다.

그러면서 "이 같은 무월경은 가역적이어서 운동 강도를 조절하고, 에너지 균형을 맞추면 생리를 회복할 수 있다. 정상적인 생리를 유지하려면 체지방률이 최고 17% 이상이어야 한다"고 덧붙였다. 다만 체지방률이 32%를 넘는 등 지나치게 높아도 호르몬 균형이 깨져 생리 불순이 생길 수 있다고 강조했다.





베이징 연합 의과대학 병원의 류하이위안 의사는 "단기간에 15㎏ 이상 감량할 경우 무월경 위험이 크다"고 경고했다. 그는 "의사 상담 없이 여성 호르몬이 포함된 건강기능식품을 섭취할 경우 유방암 위험이 높아질 수 있다"라고도 지적했다. 류 의사는 "이 여성의 경우 최소 2~3개월간 고강도 운동을 중단한 뒤, 요가처럼 천천히 몸을 이완시키는 운동을 주 3~4회 정도 하는 것이 바람직하다"고 조언했다





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

