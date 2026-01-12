장동혁, 영수회담 질문에 "필요하다"…내일 개혁신당과 특검법 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"외교, 경제 문제 터놓고 얘기해야"

장동혁 국민의힘 대표가 경제, 외교 문제 등의 논의를 위해 이재명 대통령에게 영수회담을 제안할 의사가 있다고 12일 밝혔다. 장 대표는 내일 이준석 개혁신당 대표와 만나 특검법 공조를 위한 논의를 진행하기로 했다.

장동혁 국민의힘 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

AD

장 대표는 이날 KBS에 출연해 '이 대통령에게 영수회담을 제안할 계획이 있느냐'는 질문이 나오자 "이런(외교, 경제) 문제에 대해 터놓고 얘기하고 현장에서 듣는 목소리를 제대로 전달하기 위해서는 영수회담이 필요하다"고 말했다.

장 대표는 "정부에서 대전·충남, 광주·전남 통합 문제에 대해 지방 선거 전에 뭘 할 듯이 밀어붙이고 있다"며 "도지사, 시장 둘 뽑던 걸 하나 뽑는다고 되는 게 아니다"고 비판했다. 또 "중앙에서 대폭 권한이 이양되고 제대로 시너지를 내서 지방 소멸, 인구 절벽 해결의 모범 사례가 돼야 한다"며 "이런 문제를 허심탄회하게 이야기하고 대안을 논의하기 위해 영수회담이 필요하다"고 설명했다.

한동훈 전 대표 가족이 연루된 '당원게시판 사태'와 관련한 윤리위원회 징계 문제에 대해서는 "통합이나 연대도 좋지만 당의 원칙과 기강을 세우는 문제와 통합·연대의 문제는 분리해서 생각할 필요가 있다"고 짚었다. 그러면서 "당의 기강과 질서를 세우기 위해 윤리위를 둔 이상 윤리위 결정은 존중돼야 한다"고 언급했다.

최근 12·3 비상계엄을 사과한 기자회견에서 윤석열 전 대통령과의 절연을 분명히 하지 않았다는 지적이 나오는 것과 관련해서는 "특정 단어가 들어있느냐 없느냐로 평가할 문제가 아니다"며 "당을 쇄신하고 이끌어가면서 행동과 결과로 보여줘야 한다"고 답했다. 지방선거 경선 룰과 관련한 당심 반영 비율 조정 문제에는 "공천관리위원회가 최적의 룰을 만들어주길 기대한다"고 했다.

한편 장 대표는 내일 오전 8시께 국회에서 이준석 대표와 만나 특검법 공조 방안을 논의한다. 그간 양당은 통일교 정치권 로비 의혹을 밝혀낼 특검법, 김병기 더불어민주당 전 원내대표와 제명된 강선우 의원 등이 연루된 공천헌금 의혹을 규명할 특검법이 필요하다는 데 공감해왔다.





AD

이번 자리는 이 대표가 전날 장 대표와 조국 조국혁신당 대표에게 특검법 논의를 위한 야 3당 연석 회담을 제안하면서 마련됐다. 조 대표는 대변인실 입장문 발송 형태로 거부 의사를 전한 상태다. 장 대표는 이와 관련해 "조 대표는 여기에 소극적인 입장을 보이는 것 같다"고 말하면서 "이 대표만이라도 최대한 빨리 만나 어떻게 이 문제를 풀어갈지 논의하겠다"는 입장을 밝혔다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>