경찰, ‘직권남용 혐의’ 전·현직 곡성군수 검찰 재송치

보완 수사 통해 혐의 입증 증거 자료 보강

전남경찰청 전경. 전남경찰청 제공

경찰이 조상래 전남 곡성군수와 이상철 전 곡성군수의 직권남용 의혹과 관련해 검찰이 요구한 보완 수사를 마무리하고 사건을 다시 검찰로 넘겼다.

전남경찰청 반부패·경제범죄수사2대는 최근 직권남용 혐의로 송치된 조 군수와 이 전 군수에 대해 '보완 수사 완료'를 통보했다고 12일 밝혔다.

이들은 군수 재임 기간 중 업무 과정에서 자신의 직무 권한을 남용해 부당한 지시를 내리거나 개입한 혐의를 받고 있다.

이번 사건은 앞서 경찰이 곡성군 의원들의 관급공사 관련 뇌물 비리 의혹을 수사하던 중 전·현직 군수들의 비위 정황이 추가로 포착되면서 시작됐다.

당초 경찰은 이들을 기소 의견으로 검찰에 보냈으나, 사건을 검찰은 유죄 입증을 위해 더욱 명확한 증거가 필요하다며 보완 수사를 요구한 바 있다.

경찰은 지난 수개월간 진행된 보완 수사를 통해 관련 진술과 물증 등 혐의를 뒷받침할 수 있는 자료를 충분히 보강한 것으로 알려졌다.





사건이 다시 검찰로 넘어가면서 향후 기소 여부와 재판 결과에 따라 곡성군정에 미칠 파장이 적지 않을 것으로 전망된다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

