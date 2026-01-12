‘학부모 참여가 전남교육 바꿨다’…4명 장관상 영예

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남교육청, 학부모 교육참여 활성화 유공 표창 전수식

전남도교육청은 12일 교육감실에서 '2025년 학부모 교육참여 활성화 유공' 교육부 장관상을 받은 학부모 4명에 대한 표창장 전수식을 가졌다.

수상자는 박은실 전남학부모회연합회장, 박수진 나주학부모회연합회 부회장, 송연재 목포학부모회연합회 부회장, 한유진 여수학부모회연합회장이다.

이들은 전남학부모회연합회 및 지역학부모회연합회 소속으로 활동하며 2025년 한 해 동안 전남도교육청과 협력해 학교 현장의 다양한 요구를 전달하고 교육 현안 해결에 기여한 공로를 인정받았다.

전남도교육청은 '2025년 학부모 교육참여 활성화 유공' 교육부 장관상을 받은 학부모 4명에 대한 표창장 전수식을 가졌다. 전남도교육청 제공

또 김대중 교육감과의 지속적인 소통을 통해 학부모 의견이 전남교육 정책에 반영되도록 힘쓴 점이 높게 평가됐다.

박은실 회장은 순천학부모회연합회장을 역임하며 학부모 교육자치와 전남교육 발전에 기여했으며, 박수진 부회장은 2024년 전남학부모회연합회 임원으로 활동하며 나주지역 학부모 교육참여 활성화에 앞장섰다.

송연재 부회장은 목포인성학교 학부모회장과 2024~2025년 전남학부모회연합회 부회장을 맡아 특수학교 학부모의 의견을 대변했고, 한유진 회장은 여수지역에서 학습환경 개선 봉사활동과 학부모 역량 강화 연수, 독서 동아리 운영 등을 주도했다.

박은실 회장은 "전남의 교육 현안을 해결하고 아이들이 더 나은 환경에서 교육받을 수 있도록 학부모의 관심과 참여가 필요하다"며 "앞으로도 전남교육 발전을 위해 힘쓰겠다"고 말했다.





김대중 교육감은 "전남교육 발전과 긍정적인 학부모 교육참여 문화 조성을 위해 헌신해준 네 분께 감사드린다"며 "전남교육 대전환을 위해 앞으로도 적극적인 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

