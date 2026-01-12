총소리 끊긴 산, 시민 복합문화체육공간 변신한다

부산 신평 예비군훈련장 일대 22만㎡



체육·문화·휴식 SOC 거점 조성 계획

부산 신평 예비군훈련장이 '시민 체육공간'으로 탈바꿈한다.

부산시는 장기간 유휴부지로 남아 있던 사하구 신평 예비군훈련장 일대를 복합문화체육공간으로 조성하는 개발계획을 내놨다.

부산시는 신평 예비군훈련장 일대 22만㎡ 부지를 체육·문화·휴식 기능을 갖춘 생활 사회기반시설(SOC)로 조성할 계획이라고 12일 알렸다. 이 부지는 40여년간 군사시설로 사용돼 왔으며 2022년 국방부의 예비군훈련장 통합·재배치 이후 활용 방안이 논의돼 왔다.

시는 서부산권 생활체육시설이 상대적으로 부족하다는 점과 생활체육 수요 증가를 고려해 이번 사업을 추진했다. 사하구는 16개 구·군 가운데 생활체육 인프라 수준이 낮은 편으로 지난해부터 강서실내체육관이 프로배구단 연고시설로 활용되면서 대체 체육시설 확보 필요성이 제기돼 왔다.

신평 예비군훈련장 부지 개발 조감도.

개발 대상지는 지대가 높고 비탈진 지형이 많은 점을 감안해 자연환경 훼손을 최소화하는 방향으로 계획을 수립한다는 방침이다. 국방부가 오염토 정화와 기존 시설 철거를 마치는 대로 부산시는 토지 매입을 위한 행정절차를 진행할 예정이다.

사업은 두 단계로 나눠 추진된다. 1단계에서는 다목적체육관과 야외체육시설, 주차장 등을 갖춘 복합문화체육시설을 조성한다. 사업비는 약 280억원으로 추산된다. 부산시는 올해 도시계획시설 결정과 기본계획 수립을 거쳐 2027년 실시설계와 토지 매입을 진행한 뒤 공사에 착수해 2029년 준공을 목표로 하고 있다.

2단계에서는 1단계 부지 동측에 시민 수요를 반영한 생활체육시설을 추가 조성한다. 시설 구성은 향후 의견 수렴을 거쳐 확정할 계획이다.

부산시는 인접한 동매산 도시·유아숲 체험원과 연계해 체육·휴양 프로그램을 운영하고 접근성 개선을 위해 사하구와 함께 2028년까지 진입도로 확장 공사도 추진한다. 현재 폭 5~6ｍ인 진입도로는 폭 12ｍ로 확장할 예정이다.





박형준 부산시장은 "군사시설로 폐쇄돼 있던 공간을 시민 생활공간으로 전환하는 사업"이라며 "재원 확보와 사업 추진 과정에서 행정 역량을 집중하겠다"고 힘줬다.

신평 예비군훈련장 부지 개발 구상도





