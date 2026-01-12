GC녹십자의료재단, 최신 다발골수종 미세잔존질환 혈액검사 기술 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 레퍼런스 센터 지정

GC녹십자의료재단은 글로벌 다발골수종 진단 전문기업 세비아와 협약을 체결하고, 최신 다발골수종(MM)의 미세잔존질환(MRD) 혈액검사 기술인 'M-inSight'를 도입해 글로벌 레퍼런스 센터로 지정됐다고 12일 밝혔다.

GC녹십자의료재단과 세비아 관계자들이 최신 다발골수종(MM)의 미세잔존질환(MRD) 혈액검사 기술인 'M-inSight' 도입 협약을 맺은 후 기념사진을 촬영하고 있다. GC녹십자의료재단

M-inSight는 치료 후 환자 체내에 남아 있는 극소량의 암세포를 탐지하는 미세잔존질환(MRD)검사다. 기존 골수검체 기반 검사의 침습성과 제한점을 극복했다는 특징을 지닌다. 특히 이번 협력에는 최신 질량분석기가 핵심장비로 도입됐다. 이를 통해 환자 특이 단백질을 정밀 검출해 환자의 재발 위험을 조기에 예측하고 치료 반응을 실시간으로 평가할 수 있을 것으로 기대된다.

GC녹십자의료재단과 세비아는 이번 협력을 통해 전세계 다발성 골수종 환자들에게 신속하고 정확한 미세잔존질환 검사를 제공하고, 산학협력 연구를 통해 의료서비스 품질 향상과 의학 발전에 기여하기로 합의했다.

GC녹십자의료재단은 향후 ▲아시아·중동·유럽 등 전세계 협력업체 네트워크를 활용한 글로벌 허브랩 역할 ▲첨단 질량분석 장비와 숙련된 전문가팀을 기반으로 한 최첨단 검사 인프라 확보 ▲국내외 학회 및 연구기관과의 공동 연구 및 정보 교류 확대 등을 추진하게 된다.

이번 선정과정에서 GC녹십자의료재단은 아시아의 다른 국가들과 1년간의 입찰 경쟁을 벌였다. 글로벌 레퍼런스 센터 지정은 전세계에서 미국과 프랑스에 이은 세번째다.





이상곤 GC녹십자의료재단 대표원장은 "세비아와의 협력은 환자 친화적인 혈액 기반 MRD 검사를 아시아 최초로 도입해, 다발골수종 환자의 치료 전략 수립과 예후 관리에 혁신을 가져올 중요한 출발점"이라며, "GC녹십자의료재단은 글로벌 네트워크와 첨단 검사 역량을 바탕으로 인류 건강 증진에 앞장서겠다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

