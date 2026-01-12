공천헌금 논란 김병기, 윤리심판원 출석…"무고함 밝히겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

탈당 거부하며 의혹 해소 나서

당 "모든 가능성 열어두고 판단"

김병기 전 더불어민주당 원내대표가 12일 당 윤리심판원에 출석했다. 김 전 원내대표는 "의혹에 대해서 무고함이 밝혀질 수 있도록 충실히 답변하겠다"고 밝혔다.

김 전 원내대표는 이날 차량을 이용해 당사에 도착했다. 그는 호텔 숙박권부터 보좌진 갑질, 공천헌금을 받았다는 의혹 등에 휩싸였다.

앞서 정청래 민주당 대표는 지난달 25일 김 전 원내대표에 대한 윤리감찰단 조사를 지시했다. 김 전 원내대표는 지난달 30일 원내대표에서 물러났다. 이어 이달 1일 긴급 최고위원회에서 윤리감찰단 조사 결과를 보고받은 뒤, 중앙당 윤리심판원에 대해 "김병기 의원에 대한 신속한 징계 심판 결정을 요청한다"는 안건을 의결한 바 있다.

김 전 원내대표는 앞서 소명 준비 부족 등의 이유로 윤리심판원 회의 일정을 늦춰 달라고 요구했지만 받아들여지지 않은 것으로 알려졌다. 당 안팎에서는 자진 탈당을 해야 한다는 목소리가 비등했지만, 김 전 원내대표는 의혹 해소를 내세우며 탈당을 거부하는 상황이다.





김현정 민주당 원내대변인은 이날 YTN 라디오 인터뷰에서 김 전 원내대표 문제와 관련해 "당은 모든 가능성을 염두에 두고 판단하겠다"며 "윤리심판원과 관련해 소명 등을 거쳐 의혹이 제대로 규명되지 못했다는 판단이 든다면 최고위원회 차원에서 어떤 결정도 가능성을 열어두고 있다"고 말했다.





