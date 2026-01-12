강원교육청-가톨릭관동대, ‘2026 고교학점제 지역 기반 수업 설계 연수’ 개최

2022 개정 교육과정 안착 위해

지역 자원 활용한 수업 모델 개발 박차

강원특별자치도교육청은 가톨릭관동대학교(총장 김용승)와 협력해 고교학점제 전면 도입과 2022 개정 교육과정의 안정적인 현장 안착을 지원하기 위한 '2026 고교학점제 지역 기반 수업 설계 연수'를 12일부터 13일까지 이틀간 강릉 세인트존스 호텔에서 운영한다고 밝혔다.

강원특별자치도교육청이 가톨릭관동대학교와 12일 '2026 고교학점제 지역 기반 수업 설계 연수'를 강릉 세인트존스 호텔에서 운영하고 있다. 강원도교육청 제공

이번 연수는 지역 인재 육성을 위한 교원의 수업 설계 역량 강화를 목표로, 지역의 특성과 자원을 교육과정에 반영하는 지역 기반 수업 설계 방안을 현장 중심으로 탐색하기 위해 마련됐다. 특히 가톨릭관동대학교와 공동 주관으로 지역-고교-대학 연계 교육의 실질적 운영 모델을 공유한다는 점에서 의미가 크다.

연수에는 중·고등학교 교사와 고교학점제 담당 교육전문직원 등 80명 내외가 참여하며, △리빙랩 △프로젝트 기반 학습(PBL) △인공지능 융합 수업 등 교수·학습 방법에 대한 연수가 분과별로 진행된다. 이를 통해 교사들은 지역 문제를 수업 질문으로 전환하고, 학습 목표·활동·평가를 연계한 실천적 수업 설계 역량을 기르게 된다.

또한, 연수 과정에서는 강원형 고교-대학-산업 연계 전략에 대한 특강과 함께, 2022 개정 교육과정에 부합하는 선택 과목 수업 설계 사례를 공유해 고교학점제 운영에 대한 학교 현장의 이해도를 높일 예정이다.





김성래 중등교육과장은 "이번 연수는 지역의 교육 자원을 적극 활용해 학생의 진로와 성장을 지원하는 강원형 고교학점제 수업 모델을 구체화하는 자리"라며 "앞으로도 지역과 연계한 교육과정 설계 지원을 지속적으로 확대해 고교학점제가 학교 현장에 안정적으로 정착될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

