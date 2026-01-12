장종태 의원, '대전·충남 AI 경제 도시로 키우겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

충남도청서 10대 비전 발표… "통합은 선택이 아닌 생존 전략"

더불어민주당 장종태 의원

대전·충남 통합특별시 초대 시장에 출마하는 장종태 더불어민주당 의원(대전 서구갑}이 12일 'AI 대전환(AX)'을 앞세운 초광역 발전 구상을 제시했다.

또 "통합은 행정 실험이 아니라 대한민국 경제지형을 바꾸는 국가 전략"이라며 대전·충남을 글로벌 AI 경제거점으로 키우겠다고 선언했다.

장 의원은 이날 충남도청 브리핑룸에서 기자회견을 열갖고 '글로벌 AI 경제특별시 10대 비전'을 발표 및 대전·충남 통합특별시 구상의 청사진을 공개했다.

장 의원이 통합시장 출마 선언 이후 첫 정책 발표 장소로 충남을 택한 것은 통합의 무게중심을 '대전 중심'이 아닌 '대전·충남 공동 비전'으로 설정하겠다는 정치적 메시지로 읽힌다.

장 의원은 "충남은 대전보다 넓은 면적과 산업·물류·에너지의 전략적 자산을 모두 갖춘 지역"이라며 "통합의 실질적 성장 엔진이 충남에 있다는 점에서 첫 발표 장소로 선택했다"고 밝혔다.

통합 논의가 성급하다는 지적에 대해서는 "통합특별법에는 현행 법체계와 충돌하는 조항도 있고, 주민 의견 수렴이 충분하지 않은 부분도 있다"며 "그러나 통합 자체를 반대하는 목소리는 거의 없다. 문제는 '어떻게 할 것인가'이지 '할 것인가'의 문제가 아니다"라고 말했다.

그러면서 "3개월이라는 짧은 시간이지만, 시·도민의 이해를 넓히며 통합을 추진해야 한다"고 강조했다.

장 의원은 "산업, 행정, 의료, 교육, 교통, 국방까지 전 영역에 AI를 결합해 대전·충남을 대한민국의 초광역 경제 플랫폼으로 만들겠다"고 밝혔다.

이를 위한 10대 비전으로 ▲초광역 AX 산업고속도로 구축 ▲서산·당진 스마트 산업단지 조성 ▲계룡·논산 국방·우주 AX 클러스터 ▲서산~영덕 고속도로 완공 ▲중부권 동서 횡단철도 국가계획 반영 ▲AI 시민비서 도입 ▲AI 원격진료 체계 구축 ▲맞춤형 AI 교육 ▲서부권 발전 특별회계 신설 등을 제시했다.

이는 단순한 행정 통합을 넘어, 충남의 산업 기반과 대전의 연구·과학 역량을 하나의 AI 생태계로 묶겠다는 초광역 전략이다.

특히 국방·우주, 제조업, 바이오, 물류 등 충남의 산업지대와 대전의 과학기술 인프라를 연결해 '대한민국 AI 경제 벨트'를 구축하겠다는 구상은 기존 통합 논의보다 한 단계 진화한 비전으로 평가된다.

장 의원은 "이번 비전은 통합의 명분을 설명하는 데 그치지 않고, 통합이 시민의 삶을 어떻게 바꿀지를 구체적으로 제시한 것"이라며 "대전과 충남이 함께 대한민국의 새로운 성장 엔진이 되는 길을 열겠다"고 말했다.





한편 장종태 의원은 9급 공무원으로 공직에 입문해 민선 7·8기 대전 서구청장을 지낸 뒤 22대 국회의원에 당선된 행정·정치 경력을 갖춘 인물이다. 이번 통합시장 도전은 지방행정과 중앙정치 경험을 결합한 '초광역 리더십' 시험대가 될 전망이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

