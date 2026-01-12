경찰, '1억 공천헌금 의혹' 강선우 의원 출국금지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 1억원의 공천헌금을 받은 혐의로 강선우 무소속 의원을 출국금지했다.

연합뉴스

박정보 서울경찰청장은 12일 정례 간담회에서 강 의원과 남모 전 사무국장, 김경 서울시의원에 대한 출국금지 조치를 취했다고 밝혔다.

강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 남 전 사무국장을 통해 김 시의원이 공천 대가로 건넨 1억원의 뇌물을 수수한 혐의를 받는다.

박 청장은 김 시의원에 대한 첫 조사가 짧았다는 지적에 대해서는 "시차와 건강 상태 등으로 인해 조사를 더 진행하는 것이 실익이 없다고 판단했다"며 "본인이 제출한 '자수서'를 바탕으로 조만간 재소환해 보강 조사를 진행할 계획"이라고 설명했다.

김 시의원은 전날 귀국 직후 3시간30분가량 조사를 받고 새벽 귀가했다. 김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 강 의원실의 남모 당시 사무국장을 통해 1억원을 건넨 혐의를 받고 있다.

경찰은 김병기 민주당 의원의 각종 비위 의혹 관련 사건 23건을 수사하고 있다. 박 청장은 "고발 사건을 의혹별로 나누면 12건"이라며 "제기된 의혹에 대해 철저히 수사해 의혹이 남지 않도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





박 청장은 "늑장·봐주기 수사 등 경찰 수사 의지나 능력에 대해 나오는 우려를 알고 있다"며 "'철저히 수사해서 실체적 진실을 밝히라'는 주문으로 이해한다"라고 밝혔다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

