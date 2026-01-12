코트라, JP모건 헬스케어 포럼 연계 'K-바이오 글로벌 파트너십' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

36개 제약·바이오벤처 참가

글로벌 오픈이노베이션 협력 포럼

투자유치 IR·파트너링 상담·컨설팅

글로벌 제약·투자사도 주목

산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 13일 미국 샌프란시스코에서 제약 분야 수출투자·기술협력 종합행사인 'K-바이오 글로벌 파트너십'을 개최한다고 12일 밝혔다. 'JP모건 헬스케어 컨퍼런스'와 연계 진행하는 첫 행사로, 글로벌 기업과의 협력 접점을 넓히는 기회가 될 것으로 보인다.

JP모건 헬스케어 컨퍼런스는 지난 12일 개막해 오는 16일까지 이어진다. 매년 8000여명의 세계적인 제약·바이오 기업, 투자사들이 참가하는 제약 대표 컨퍼런스로, 신약, 인공지능(AI) 접목 등 첨단기술을 집중적으로 조명한다.

우리 기업 중에선 해외 진출이 기대되는 제약 및 바이오벤처 36개 사가 참가한다. 이들은 글로벌 제약·투자사를 대상으로 혁신 기술을 발표하고 해외 진출을 위한 파트너사 발굴에 나서게 된다.

K-바이오 글로벌 파트너십은 글로벌 오픈 이노베이션 파트너링 포럼, 투자유치 기업설명회(IR), 기업간거래(B2B) 파트너링 상담, 미국 바이오 시장 진출 컨설팅 세션으로 진행된다.

글로벌 오픈 이노베이션 파트너링 세션에서는 지난해 뉴스위크 선정 미국 병원평가 1위 병원인 메이요 클리닉을 비롯해 아스트라제네카, 존스홉킨스 대학병원, 리겔 파마슈티컬 등 세계적인 의료기관 및 제약사가 다수 참가한다. 메이요 클리닉은 지난해 12월 코트라 초청으로 방한해 국내 첨단의료 26개사와 협력 상담을 진행한 바 있다. 아스트라제네카는 신약 물질 및 AI 기반 개발 기술 등에 관심이 높은 회사로 알려져 있다.

투자유치 IR 피칭 세션에는 신약, 신약개발 플랫폼, AI 및 디지털헬스에 특화된 K-바이오 유망 10개사가 참가해 글로벌 제약사, 벤처캐피털(VC) 등을 상대로 투자유치 및 제휴에 나선다. 코트라 뉴욕무역관이 운영하는 K-바이오 데스크도 글로벌 참여사를 대상으로 우리 바이오 산업과 유망기술을 알리고 현지 컨설팅사 리드 스미스와 협업해 국내 참가 회사들에 미국시장 진출 컨설팅도 제공한다.





강경성 코트라 사장은 "팬데믹을 거치며 K바이오가 미래 첨단산업을 넘어 주력 수출산업으로 성장 중으로 바이오의료 기업의 해외 진출 수요도 커지고 있다"며 "글로벌 제약·투자사와 협력을 통해 K바이오의 성장이 수출 5강 달성을 앞당길 수 있도록 이번 기회를 적극 활용하겠다"고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

