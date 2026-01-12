김병기 윤리심판원 회의 앞두고 긴장고조…민주당 "모든 가능성 열려 있어"

박지원 "오늘부터 문제 마무리해야"

윤리심판원 엄벌 방침 예상

처벌 수위 주목

김병기 전 원내대표 의혹 관련 더불어민주당 윤리심판원 회의가 예고된 가운데, 당에서는 비상징계 가능성까지 거론되고 있다. 윤리심판원 역시 공천헌금 등 논란에 부정적인 입장인 것으로 알려져 처벌 수위가 주목된다.

김현정 민주당 원내대변인은 12일 YTN 라디오 인터뷰에서 김 전 원내대표 문제와 관련해 "당은 모든 가능성을 염두에 두고 판단하겠다"며 "윤리심판원과 관련해 소명 등을 거쳐 의혹이 제대로 규명되지 못했다는 판단이 든다면 최고위원회 차원에서 어떤 결정도 가능성을 열어두고 있다"고 했다.

박수현 민주당 수석대변인은 전날 기자간담회에서 김 전 원내대표와 관련해 집단적인 입장 표명 등을 자제해왔던 지도부의 노력을 소개한 뒤 "자진 탈당을 요구하는 당원과 의원들의 요구도 애당심의 발로라는 것을 김 전 원내대표도 알고 있을 것이라고 생각한다"며 "김 전 원내대표가 그토록 소중하게 여겨왔던 애당의 길이 무엇인지 깊이 고민해보기를 요청한다"고 언급한 바 있다. 사실상 자진 탈당 등을 권고한 셈이다.

박지원 민주당 의원도 CBS 라디오 인터뷰에서 "(김 원내대표 관련) 듀 데이트(마감일)가 오늘"이라며 "오늘부터 민주당의 공천 헌금과 관계된 김 전 원내대표 문제는 끝마쳐야 한다"고 말했다. 박 의원은 "더 이상 끌고 가서는 민주당이 국민들로부터 받는 상처가 너무 크고 한병도 신임 원내대표도 산뜻하게 출범할 수 없다"고 말했다.

다만 윤리심판원의 판단에 대해 민주당은 예단할 수 없다고 선을 그었다. 박 수석대변인은 이날 최고위원회의 등에서 김 전 원내대표 관련 내용이 다뤄지지 않았다고 소개하며 "윤리심판원은 완전 독립 기구이기 때문에 당에서 어떤 것을 전혀 예측할 수 없다"고 선을 그었다. 김 원내대변인은 당장 오늘 징계 결정이 내려지지 않을 가능성도 열어뒀다. 그는 "윤리심판원은 강제 조사권이 없지 않냐"며 개인적 생각으로는 바로 징계까지 결정하기는 쉽지 않아 보인다. 그럼에도 빠른 시일 내에 결론을 내릴 것으로 보인다"라고 밝혔다.





한편 윤리심판원이 엄벌에 나설 것이라는 예측이 나온다. 한동수 윤리심판원장은 지난 7일 유튜브 방송에서 일반론을 전제로 "공천헌금과 관련해 휴먼에러라는 말을 쓰는데 휴먼크라임에 가깝지 않나 하는 생각을 하고 있다"고 언급했다. 공천헌금 문제는 과실 등을 언급하는 휴먼에러라기보다는 범죄, 비위에 해당한다는 인식을 드러낸 것이다. 한 위원장은 공천헌금 문제와 관련해 국회의원, 특히 다선 의원의 경우 구조적 위험성을 지적하며 "국회 개혁이라는 제도개혁뿐만 아니라 인적 청산과 인적 처벌도 중요하다"고 말했다.





