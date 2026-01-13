본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[THE VIEW]AI 시대, 결정은 누가 하는가

김희윤기자

입력2026.01.13 11:15

시계아이콘02분 00초 소요
언어변환 뉴스듣기

자동화보다 먼저 '사라진 책임'의 질문

[THE VIEW]AI 시대, 결정은 누가 하는가
AD

AI 도입 이후 조직에서 가장 빠르게 사라진 것은 반복 업무가 아니다. 사라진 것은 "누가 결정했는가"에 대한 질문이다. 회의실에서는 점점 더 자주 "AI가 그렇게 말했습니다"라는 말이 등장한다. 이 한 문장은 효율적인 언어처럼 보이지만, 실제로는 책임과 권한의 경계를 흐리는 신호다.


미국 기업 현장을 보면 이 차이는 점점 더 분명해지고 있다. 같은 생성형 AI, 같은 추천 시스템, 같은 자동화 도구를 써도 어떤 조직은 성과를 내고, 어떤 조직은 혼란과 불신만 키운다. 흥미로운 점은 그 차이가 기술 수준이나 데이터 양에서 나오지 않는다는 것이다. 핵심은 AI를 조직 안에서 어떤 위치에 두느냐, 다시 말해 거버넌스의 문제다.


성과를 내는 조직은 AI를 명확히 '보조 도구'로 정의한다. AI는 분석하고 제안하지만, 판단하지는 않는다. 의사결정의 마지막 단계에는 항상 인간이 있고, 책임의 귀속도 분명하다. 이런 조직에서는 "AI가 그렇게 말했다"는 표현이 결코 최종 근거가 되지 않는다. 오히려 그 문장은 질문의 출발점이다. 왜 그런 추천이 나왔는지, 어떤 가정을 전제로 했는지, 그리고 그 가정이 현재 상황에서도 유효한지를 따진다.


반면 AI에 쓰이는 조직에서는 경계선이 흐려진다. 초기에는 효율을 위해 도입한 AI가 어느 순간 판단의 근거로 승격된다. 관리자는 AI의 결과를 '객관적 판단'으로 포장해 의사결정을 정당화하고, 구성원은 그 결과에 이의를 제기하기 어려워진다. AI는 중립적인 도구처럼 보이지만, 실제로는 조직 권력을 재배치하는 장치가 된다.


이 과정에서 중요한 질문 하나가 빠진다. 누가 AI를 설정하고, 누가 그 결과를 해석하며, 누가 책임을 지는가. AI 모델의 파라미터를 조정하는 사람, 데이터 범위를 정하는 사람, 결과를 보고서로 요약하는 사람이 누구인지에 따라 같은 AI도 전혀 다른 조직 문화를 만든다. AI가 관리자 손에 독점되면 통제는 강화되고, 현업에 열려 있으면 실험과 학습이 늘어난다. 기술은 같아도 결과는 조직 설계에 따라 극단적으로 갈린다.


최근 미국에서 나타나는 또 하나의 변화는 AI 검증 노동의 증가다. AI가 보고서를 작성하고, 계약서를 요약하고, 고객 응대를 자동화할수록, 이를 다시 확인하고 수정하는 작업은 사라지지 않는다. 오히려 늘어난다. 문제는 이 검증 책임이 명확히 정의되지 않는다는 점이다. 기업은 AI로 비용을 절감했다고 말하지만, 현장에서는 검증과 수정이라는 보이지 않는 노동이 개인에게 전가된다. 생산성 향상의 통계와 체감이 어긋나는 이유다.

[THE VIEW]AI 시대, 결정은 누가 하는가 'AI가 그렇게 말했다'는 문장이 효율로 포장되면서, 인간의 의사결정의 책임과 권한의 경계가 실시간으로 흐려지고 있다. 구글 제미나이 생성 이미지.

이 때문에 일부 미국 기업들은 AI 활용 성과를 재정의하고 있다. 이제 "AI를 얼마나 적극적으로 사용했는가"는 더 이상 좋은 평가 기준이 아니다. 대신 "AI를 어디까지 믿었고, 어디서 멈췄는가"가 중요해진다. AI의 제안을 그대로 따른 사람이 아니라, 그 한계를 인식하고 보완한 사람이 더 높은 평가를 받는다. AI 활용 능력은 곧 판단 능력과 책임 감각으로 다시 정의된다.


규제 환경에서도 이 문제는 점점 전면에 등장하고 있다. 미국 연방거래위원회와 소비자금융보호국은 단순히 알고리즘의 정확성을 문제 삼기보다, 책임 구조가 불분명한 자동화 의사결정 자체를 위험 요소로 보기 시작했다. 왜 이런 결과가 나왔는지 설명할 수 없는 시스템보다, 그 결과에 누가 책임지는지 알 수 없는 구조가 더 위험하다는 인식 때문이다.


한국 기업과 조직에도 이 문제는 결코 남의 이야기가 아니다. 빠른 의사결정과 효율을 중시하는 문화 속에서 AI는 '중간 단계를 생략해주는 도구'로 매력적으로 보인다. 하지만 그만큼 AI의 판단이 쉽게 상위 기준으로 올라설 위험도 크다. 특히 평가, 인사, 성과 관리 영역에서 AI의 권위는 빠르게 제도화될 수 있다.


결국 AI 시대의 조직 경쟁력은 기술 도입 속도가 아니라 경계 설정 능력에서 갈린다. AI가 할 수 있는 것과 해서는 안 되는 것을 구분하고, 자동화할 영역과 인간 판단을 남겨둘 영역을 설계하며, 무엇보다 실패했을 때 책임이 어디로 돌아가는지를 명확히 하는 조직만이 AI를 '쓰는' 조직이 된다.


AI는 스스로 조직을 지배하지 않는다. 다만, 판단을 위임하고 책임을 회피하려는 조직을 조용히 드러낼 뿐이다. 앞으로 더 많은 조직이 AI를 도입할수록, 진짜 차별화는 기술이 아니라 질문에서 시작될 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

손윤석 미국 노터데임대 교수




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

이슈
CES 2026
  • 26.01.0910:23
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로

    "지난 CES보다는 눈에 띄게 사람이 줄었다." 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'을 둘러싼 현장 분위기가 예년과는 사뭇 달라졌다는 평가가 나온다. 지난해와 올해 연이어 CES를 방문한 한 업계 관계자는 "첫날엔 사람들로 꽉 찼지만 둘째 날부터는 사람이 예전만큼 많진 않았다"며 "과거에는 복도를 지나다니기조차 어려울 정도였는데, 이번에는 비교적 수월했다"고 전했다. 9일 CES 2026 주최측

  • 26.01.0910:18
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'

    세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'이 건강 관리와 웰니스 영역까지 외연을 넓히면서 헬스케어 기업들의 기술 경쟁이 한층 본격화됐다. 올해 CES에는 국내외 헬스케어 기업들이 대거 참가해 인공지능(AI) 기반 맞춤형 건강관리, 로보틱스 접목 제품, 홈케어 솔루션 등을 다양하게 선보이며 기술 경합에 나섰다. 단순한 마사지나 헬스 기기를 넘어 사용자의 상태를 분석하고 스스로 동작을 조정하는 '지능형 헬스케어'가 핵심 키

  • 26.01.0909:51
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]

    전기차 배터리를 차량에서 분리하지 않고도 실시간 안전 진단과 수명 예측이 가능한 인공지능(AI) 플랫폼이 등장했다. 퀀텀하이텍은 실주행 전기차 데이터를 기반으로 배터리 화재 전조 증상과 이상 징후를 사전에 예측하는 전주기 관리 솔루션을 개발해 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 CES 혁신상을 수상했다. 안현주 퀀텀하이텍 대표는 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026' 유레카파크 내 한국관에서

  • 26.01.0909:23
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정

    현대자동차그룹 계열 로보틱스 기업 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'가 8일(현지시간) 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 글로벌 IT 전문 매체 시넷(CNET)이 선정하는 '베스트 오브 CES 2026' 중 '베스트 로봇' 상을 수상했다. 시넷은 '베스트 오브 CES'를 선정하는 CES 공식 파트너로 시넷을 비롯해 PC맥·매셔블·지디넷(ZDNET)·라이프해커 등으로 구성된 글로벌 기술 미디어 그룹이다. 시넷은

  • 26.01.0908:48
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]

    "단순히 상자 안에서 채소를 기를 뿐 아니라 인공지능(AI)을 활용해 사용자의 취향과 건강을 분석해서 채소를 재배하는 제품은 세계 최초입니다." 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 만난 미국 푸드테크 스타트업 '루야 AI(Luya AI)' 창업자 프랜시스코 왕(Francisco Wang) 대표는 식물가전 'AI 채소 재배 백스'를 가리키며 이같이 말했다. 왕 대표는 7일(현지시간) 아시아

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기