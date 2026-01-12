더벤처스, '無원두 대체커피' 웨이크에 프리A 투자

기후 위기 대안 떠오른 '원두 없는 대체커피'

웨이크 '산스', 독자 발효기술로 원두 없이 풍미 구현

초기 스타트업 전문 투자사 더벤처스가 원두 없는 대체 커피 브랜드 '산스(SANS)'를 운영하는 푸드테크 스타트업 웨이크에 프리A 라운드 투자를 집행했다고 12일 밝혔다. 이번 프리A 라운드엔 신세계그룹 CVC(기업형벤처캐피털) 시그나이트파트너스 등도 공동 투자자로 참여했다.

더벤처스는 커피 산업이 구조적 위기에 놓인 점에 주목했다. 기후 변화로 지난 5년간 커피벨트 생산량이 31% 줄고, 원두 가격이 50년 내 최고치를 경신한 상황이다.

웨이크가 개발한 대체 커피 '산스(SANS)'는 대추씨와 치커리 뿌리 등 12가지 지속가능한 천연 원료를 활용한다. 커피 향미를 분자 단위로 분석해 동일하게 재현하는 '분자 해킹' 기술에 한국 전통 발효 공법을 결합하고, 기존 디카페인 커피가 해결하지 못한 풍미 저하와 잔여 카페인 문제를 동시에 해결했다.

산스는 세계적인 바리스타 챔피언들로부터 "커피의 맛뿐만 아니라 묵직한 바디감까지 완벽히 구현했다"는 평가를 받으며 스페셜티 커피급의 향미를 입증했다.

환경과 운영 측면에서도 차별점을 획득했다. 바리스타의 숙련도에 의존하지 않고 3초 만에 추출이 가능한 시스템을 구축함으로써 기존 커피 매장 대비 재료비와 인건비를 약 30% 이상 절감하며 산업의 고질적인 비용 리스크를 해결했다. 또한 기존 원두커피 대비 탄소 배출량을 60% 이상, 물 사용량은 76%까지 줄였다. 웨이크는 현재 익선동 플래그십 스토어를 비롯해 신세계 강남 스위트파크, 고양 스타필드 등에서 팝업 매장을 운영하고 있다.

이번 투자를 주도한 황성현 더벤처스 심사역(테크리드 겸직)은 "웨이크는 정밀한 맛 구현 기술뿐만 아니라 대기업의 엄격한 품질 관리 기준을 충족하는 대량 생산 체계까지 갖춘 보기 드문 팀"이라며 "기후 위기로 대체 커피가 선택이 아닌 필수가 되는 글로벌 커피 시장에서 독자적인 발효 기술을 적용한 산스는 향후 대체커피의 새로운 표준을 제시하는 차세대 키플레이어로 성장할 것"이라고 말했다.





김경훈 웨이크 대표는 "웨이크는 초기 기업 육성에 특화된 더벤처스의 노하우를 발판 삼아 앞으로 글로벌 시장 진출을 가속하겠다"며 "올해 아마존 등 북미 온라인 직거래 채널 매출 200억원 달성과 뉴욕 현지 매장 오픈을 통해 전 세계에 지속가능한 대체 커피를 선보일 계획"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

