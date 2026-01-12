올해 첫 월드와이드 크루즈 입항… AIDAdiva호 유럽 승객 2000명 부산 나들이

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6만9000톤급 부산항 신규 입항



작년 독일서 출발, 133일간 운항



동북아 크루즈→세계항만 다변화

세계 주요 항만을 순회하는 크루즈선 '아이다디바(AIDAdiva)'호가 12일 오전 8시 부산항에 입항했다. 올해 부산항을 찾은 첫 월드와이드 크루즈선이다.

아이다디바호는 전 세계를 무대로 하는 크루즈 상품으로 2000여명의 승객을 태우고 이날 부산을 처음 찾았다. 월드와이드 크루즈는 여러 대륙과 국가를 잇는 장거리 항로를 운항하는 형태이다. 동북아 노선 위주로 운영돼 온 부산 크루즈 노선의 다변화를 보여주는 사례로 평가된다.

아이다디바호는 독일 선사 아이다크루즈(AIDA Cruises)가 운영하는 6만9000t급 크루즈선이다. 지난해 11월 20일 독일 함부르크항을 출발해 캐나다, 미국, 포르투갈, 일본, 대만 등을 경유하는 133일 일정으로 운항 중이다. 직전 기항지인 미국 호놀룰루에서 지난 1일 오전 2시에 출항해 이날 부산에 입항했으며 오후 6시 일본 도쿄로 향할 예정이다.

월드와이드 크루즈인 '아이다디바(AIDAdiva)'호.

이번에 부산을 찾은 승객들은 독일, 오스트리아, 스위스 등 유럽 국적이 다수를 차지하는 것으로 알려졌다. 이들은 범어사, 해동용궁사, 감천문화마을, 자갈치시장 등 부산 주요 관광지를 둘러볼 계획이다.

부산시는 아이다디바호의 첫 입항을 기념해 이날 오전 9시 부산항 북항 크루즈터미널에서 환영 행사를 진행했다. 행사에서는 선사 관계자에게 기념패를 전달하고 터미널 일대에서 케이팝(K-POP) 댄스와 전통 악기·무용 공연이 열렸다. 터미널 내부는 보안 구역이어서 행사는 비공개로 진행됐다.

시는 지난해 크루즈 관광 활성화 정책을 통해 대형 크루즈선 MSC 벨리시마호의 준모항 운영 체계를 구축하는 등 국제 크루즈 모항 도시로의 기반을 다져왔다. 준모항은 기항지 기능과 함께 일부 승객의 승·하선이 이뤄지는 운항 형태다.

부산시는 이런 흐름을 이어 올해도 모항 기반 조성, 기항지 관광 콘텐츠 확충, 관광객 편의 개선을 중심으로 크루즈 관광 활성화 사업을 추진할 계획이다. 시는 올해 중국발 크루즈선 입항이 지난해 8항차에서 173항차로 늘어나 부산항에 총 420항차, 90만여 명의 관광객이 방문할 것으로 전망하고 있다.





박형준 부산시장은 "월드와이드 크루즈선의 입항을 환영한다"며 "차별화된 기항지 관광 콘텐츠와 기반 시설 개선을 통해 크루즈 관광객들이 부산의 매력을 체감할 수 있도록 하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

