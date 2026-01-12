하나증권, '하나 THE 발행어음' 첫 출시 기념 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나증권은 '하나 THE 발행어음' 첫 출시를 기념해 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 이벤트는 하나증권 종합매매계좌를 보유한 고객을 대상으로 진행하며, 발행어음 OX퀴즈에 참여한 고객 중 추첨을 통해 총 1000명에게 스타벅스 아메리카노 커피쿠폰을 증정한다. 아울러 이벤트 기간 중 약정형 발행어음을 100만원 이상 매수하고 유지한 고객에게는 추첨을 통해 2000명에게 국내주식 매수쿠폰을 지급한다.

신규 손님 및 최근 6개월간 계좌 잔고가 100만원 미만인 휴면 고객에게는 연 3.6%(세전, 약정형) 금리를 제공하는 181~270일 만기의 특판 발행어음 상품 가입 기회도 제공한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 하나증권 홈페이지 또는 MTS를 통해 확인할 수 있다.





조대현 WM그룹 그룹장은 "발행어음은 시장금리 대비 경쟁력 있는 수익과 확정금리 구조를 바탕으로 단기운용을 선호하는 투자자에게 적합한 상품"이라며 "이번 이벤트를 통해 더 많은 손님이 발행어음 투자로 안정적인 자산증식 기회를 얻길 바란다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

