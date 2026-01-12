엘앤케이바이오메드, 320억 규모 CB발행…주요 사업 기회 선제 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

척추 임플란트 전문기업 엘앤케이바이오메드는 중장기 사업 확대 및 주요 사업 기회에 선제적으로 대응하기 위한 재원 확보를 목적으로 약 320억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다고 12일 밝혔다.

CB를 발행해 조달한 자금은 생산 인프라 확충, 핵심 인력 확보, AI 기반 디지털 역량 강화 등 회사의 중장기 성장 기반을 마련하기 위한 사전 준비 자금으로 활용한다. 자본 운용의 효율성을 고려한 일부 차입 구조 정비에도 병행 활용될 계획이다.

먼저 신공장 증설을 위한 토지, 건물 및 제조설비 구축 등에 약 160억원을 투입한다. 이를 통해 향후 주요 사업 확대 국면에서 요구될 수 있는 생산 역량과 품질 경쟁력 확보에 대비한다는 전략이다.

아울러 관련 사업 추진을 위한 핵심 인력의 인건비 및 신규 인력 채용과 함께, 중장기 사업 확장에 대비해 당사 의료기기 제품의 사용 및 영업 교육 고도화를 위한 AI 기반 디지털 플랫폼 구축에도 투자를 확대한다. 해당 플랫폼은 수술 관련 정보 제공과 제품 안내를 포함한 교육·영업·마케팅 활동을 효율적으로 뒷받침하는 역할을 수행한다.

CB 발행과 함께 기존에 발행한 전환사채에 대해 콜옵션을 행사하여 약 50억원 규모의 전환사채를 회수한다. 일부 금융비용 부담을 완화하고, 자본 운용 측면에서의 유연성을 확보함으로써 향후 사업 추진 과정에서 효율적인 재원 운용이 가능할 것으로 기대하고 있다.

회사 관계자는 "CB 발행은 단기적인 재무 목적보다는, 향후 회사의 성장 단계에서 요구될 수 있는 사업 환경 변화와 글로벌 수준의 기준에 대비하기 위한 선제적 투자 성격이 강하다"고 설명했다. 이어 "생산 인프라와 인적·디지털 역량을 단계적으로 강화하면서 중장기 성장 전략을 안정적으로 추진해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.





CB 발행을 계기로 중장기 성장 전략을 보다 체계적으로 추진해 나간다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

