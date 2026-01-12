정선군, 9개 명산 잇는 70㎞ 순환 숲길 ‘짜들박길’ 조성 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정선의 능선을 하나로…웰니스 관광 신호탄

정선 짜들박길 전 구간 개통…3월 정식 개방

강원도 정선군은 정선읍 일원의 명산을 하나로 잇는 총연장 70㎞ 규모의 순환 숲길 '정선 짜들박길' 조성사업을 완료했다고 12일 밝혔다.

정선군, 정선 9개 명산 잇는 ‘짜들박길’ 조성 완료. 장등산 전경. 정선군 제공

짜들박길은 강원도 사투리로 몹시 경사진 지형을 뜻하는 '짜들박'에서 이름을 따, 정선읍의 아홉 개 명산을 따라 산의 굴곡과 능선을 온전히 느끼며 걸을 수 있도록 조성된 순환형 숲길이다.

비봉산, 민둔산, 병방산, 기우산, 조양산, 철미산, 노치산, 상정바위, 장등산의 기존 숲길을 연계하여 하나의 길로 연결해 정선 고유의 산림 경관과 지형적 특색을 체험할 수 있도록 구성됐다.

짜들박길은 총 3개 코스로 운영된다. 1코스 '짜들박문화길'은 정선읍에서 비봉산과 민둔산을 거쳐 병방산군립공원까지 이어지는 16.6km 구간으로, 비교적 완만한 동선과 함께 병방산 스카이워크, 글램핑장 등 관광·체험시설과 연계돼 가족 단위 탐방객이 부담 없이 즐길 수 있는 코스다.

2코스 '짜들박하늘길'은 병방산군립공원에서 풍력발전단지, 천은사와 약천사, 애산산성, 아라리촌으로 이어지는 32.2km 구간으로, 능선 위에서 펼쳐지는 조망과 함께 사찰과 문화유산을 따라 정선의 역사와 아리랑 문화를 함께 느낄 수 있다.

3코스 '짜들박숲길'은 종합경기장에서 철미산과 노치산, 상정바위, 장등산을 거쳐 정선읍으로 이어지는 21.1km 구간으로, 가파른 산세와 깊은 숲길을 따라 걷는 도전적인 코스로 트레킹과 산행을 즐기는 탐방객에게 다양한 경험을 제공한다.

군은 총사업비 23억원을 투입해 단계적으로 짜들박길 조성사업을 추진했으며, 2024년 2코스 조성을 시작으로 2025년까지 1·3코스를 순차적으로 완공해 전 구간 개통을 마무리했다. 현재 전 코스에는 안전시설, 휴식 공간 등이 갖춰져 탐방객들이 보다 안전하고 쾌적하게 숲길을 이용할 수 있도록 운영되고 있다.

종합안내도. 정선군 제공

군은 짜들박길 조성을 통해 청정 산림자원을 체계적으로 보존·활용하는 기반을 마련하는 한편, 걷기와 치유, 체험이 어우러진 웰니스 관광 콘텐츠를 확충해 체류형 관광 활성화와 지역 경제에 긍정적인 효과를 가져올 것으로 보고 있다.

전 구간 조성을 마친 짜들박길은 동절기 안정화 기간을 거쳐 오는 3월 정식으로 개방될 예정이다. 군은 개방 전까지 안내 표지판과 휴게시설 등 편의시설을 최종 점검하고, 해빙기 안전사고 예방을 위한 현장 정비를 마무리하여 방문객 맞이에 만전을 기한다는 방침이다.





지형규 산림과장은 "짜들박길은 정선의 산과 숲, 문화와 이야기를 하나의 길로 연결한 대표적인 순환 숲길"이라며 "앞으로도 지속적인 관리와 프로그램 보완을 통해 주민과 관광객 모두가 자연 속에서 쉼과 회복을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

