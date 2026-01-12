김포운전면허센터, 개소 1년반 만에 8만명 돌파…지역 거점으로 우뚝

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시, 전국 최초 ‘도시형 운전면허센터’ 이용객 급증

서울 가지 않고 운전면허학과시험·갱신…시민들 편의 증진

시민 원거리 이동 불편 해소…지역경제활성화에도 큰 도움

김포운전면허센터가 지난 2024년 개소 이후 1년 반 만에 방문객 수가 7만9000여명을 돌파한 것으로 집계되며, 시민 일상 속 편의 증진에 큰 역할을 하고 있는 것으로 파악됐다.

운전면허센터. 김포시 제공

시는 센터 개소 시점인 2024년 5월 1885건에서 8월 3389건, 12월 6737건으로 꾸준히 이용률이 증가해 이 기간 2만7000여명이 이용했고 2025년에는 5만2000여명이 이용했다고 12일 밝혔다.

운전면허센터 개소 이전에는 김포시의 신규 취득 대상 인구 및 운전면허 갱신 인구는 연간 수만명에 달했지만, 학과시험장은 서울시·인천시 등에 위치해 원거리 이동에 따른 시민 불편이 크다는 지적이 계속됐다.

김포운전면허센터가 개소하면서 시민들은 편의성이 크게 증진됐다는 반응이다.

한 시민은 "직장 다니며 하루 연차 내고 서울시까지 왔다 갔다 하기가 너무 힘들고 불편했는데 이제 편하게 교통안전교육을 받을 수 있게 돼 좋다"고 말했고, 김포거주 한 학생은 "대중교통을 이용해 학과시험을 보러 서울까지 가는 게 시간도 오래 걸리고 교통비도 들어 주저하고 있었는데 김포에서 바로 시험을 볼 수 있어 너무 다행"이라며 만족감을 표했다.

김포운전면허센터는 인구 50만 대도시로 급성장한 도시의 위상에 걸맞은 전국 최초의 도시형운전면허센터로, 도시심 위치한 센터에서 운전면허 취득·갱신·발급이 가능하다. 김포골드라인 운양역 3번 출구에서 1분 거리에 있는 환승센터(김포시 김포한강1로 242)에 위치해 있으며 평일(월~금) 09시부터 18시까지 운영하고 있다. 지역에 관계없이 응시 가능, 접수부터 시험결과 확인까지 원스톱 서비스를 제공하고 있어 타 지역의 면허취득자들도 이곳에 몰리고 있는 것으로 나타났다.

운전면허센터를 방문하고 있는 김병수 김포시장. 김포시 제공

김포운전면허센터는 운양역 환승센터 공영주차장에 20명의 응시생을 수용할 수 있는 학과시험장과 교통안전교육장, 접수창구(적성검사, 갱신, 재발급) 등으로 구성되어 있다.





김포시 관계자는 "김포운전면허센터 개소로 김포시뿐만 아니라 인접 시군구(인천서구, 부평구, 계양구, 강화군, 고양시, 파주시)균형 서비스 제공 기여와 지속적인 유동인구 유입 발생 효과로 지역 경제 활성화에도 크게 기여하고 있다"며 "앞으로도 시민에게 필요하고 실효성 있는 교통정책을 추진하는데 힘쓰겠다"고 밝혔다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

