함양군, 남부권 산불 대응 강화 기관 협력 논의

임시 헬기 계류장 현장 점검·기관장

교류 통해 산불 대응 공조 체계 점검



경남 함양군은 남부권 산불 대응 역량 강화를 위해 현장 점검과 기관 간 협력 논의를 이어가며 산불 대응 체계를 점검했다고 12일 밝혔다.

최근 경상남도 산림관리과장은 함양군에 설치된 임시 헬기 계류장을 방문해 산불 예방 및 대응 태세를 점검했다. 이번 현장 방문은 산불 발생 시 항공 자원의 신속한 투입을 위한 준비 상황과 현장 여건을 직접 확인하기 위해 마련됐다.

경남도 산림관리과장은 임시 헬기 계류장의 운영 상태와 안전관리 실태를 점검하며, 산불 대응 과정에서 항공 자원의 중요성을 강조하고 철저한 사전 점검과 예방 활동 강화를 당부했다.

함양군 남부권 산불 대응 체계 점검과 기관 간 협력 논의 현장 사진.

함양군은 남부권 국가산불방지센터 유치에 발맞춰 산불 대응 기반 전반을 지속해서 점검하고, 현장 대응 역량 강화를 위한 준비를 이어갈 계획이다.

이와 함께 진병영 함양군수와 서부지방산림청장, 남부권 국가산불방지센터장이 참석한 가운데 산불 대응과 관련한 기관장 간 업무 교류의 자리도 마련됐다. 참석자들은 남부권 국가산불방지센터를 중심으로 한 산불 예방·대응 체계와 각 기관의 역할에 대해 의견을 나누고, 향후 유관기관 간 협력 강화 방안을 논의했다.

특히 이번 만남은 공식 회의 형식을 넘어 산불 대응 현안과 운영 방향에 대한 자유로운 의견 교환을 통해 상호 이해를 높이고 협력 기반을 다졌다는 점에서 의미를 더했다. 참석 기관장들은 대형 산불에 대한 선제 대응을 위해 기관 간 긴밀한 소통과 현장 중심 협력이 중요하다는 데 뜻을 같이했다.

함양군은 앞으로도 남부권 국가산불방지센터를 중심으로 중앙정부와 광역자치단체, 산림 관련 기관 간 협업 체계를 더욱 공고히 해 산불 예방부터 초기 대응, 진화 지원까지 전 과정에서 실효성 있는 대응이 이뤄질 수 있도록 준비해 나갈 방침이다.





진병영 군수는 "이번 현장 점검과 기관장 간 교류는 남부권 국가산불방지센터 운영을 앞두고 산불 대응 공조 체계를 점검하고 강화하는 계기가 됐다"라며 "앞으로도 유관기관과 긴밀히 협력해 국민의 생명과 소중한 산림 자원을 보호하는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

