美에너지장관 "베네수 석유 산업에 개입해 생산량 확대"

크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 미국이 베네수엘라 석유산업에 개입해 석유 생산량을 확대하겠다고 11일(현지시간) 밝혔다.

라이트 장관은 이날 CBS 방송 인터뷰에서 "(베네수엘라 석유산업에) 미국의 개입이 확대될 것"이라며 "미국 기업들의 진출이 확대되고, 생산량이 늘어나는 것을 보게 될 것"이라고 말했다.

크리스 라이트 미국 에너지부 장관. 로이터연합뉴스

베네수엘라 국영 석유회사인 PDVSA를 미국 정부가 소유하게 되느냐는 질문에는 "아니다"고 선을 그었다. 라이트 장관은 "현재 우리는 그들의 원유 판매를 관리하고 있다"며 "우리는 베네수엘라 석유의 해외 반출을 막고 있다. 모든 원유는 미국 업체를 통해 거래되고 그렇게 나온 원유가 시장으로 나간다"고 설명했다.

일각에서는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후 미 정부가 PDVSA에 대한 통제권을 강화하고, PDVSA가 생산하는 원유를 미국이 확보해 직접 판매·유통할 것이라는 관측이 나왔다. 실제로 미 정부는 3000만~5000만배럴의 베네수엘라 원유를 넘겨받기로 했다. 전날 트럼프 대통령은 미 재무부 계좌에 예치된 베네수엘라 원유 판매 대금을 압류나 사법 절차로부터 보호하기 위한 행정명령에 서명했다.

라이트 장관은 베네수엘라 석유 생산량을 늘려 유가 하락을 유도하겠다며 "트럼프 대통령은 석유·가스 업계의 조력자가 아니다"고 강조했다. 유가가 하락하면 일반적으로 석유회사의 수익성이 악화하는데, 트럼프 대통령은 베네수엘라의 석유 생산량을 확대하려는 입장인 만큼 업계가 아닌 유가 하락 혜택을 볼 소비자 편이라는 발언이다.

라이트 장관은 PDVSA가 소유한 미국 내 정유회사 시트고 지분 매각이 트럼프 대통령의 지지자 폴 싱어가 소유한 헤지펀드 엘리엇에 대한 특혜 아니냐는 논란에 "(특혜는) 전혀 없다고 보장한다"고 반박했다. 그는 시트고 매각이 "모든 미국 기업에 개방된 경매였다"며 "우리는 미국의 정유 자산들이 미국인들에 의해 소유되고, 처리량을 늘려서 미국의 휘발유 가격을 낮출 수 있기를 바란다"고 말했다.

한편 이날 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 미국이 베네수엘라를 보호하겠다며 베네수엘라에서 쿠바로 지원되는 석유나 자금을 차단하겠다고 밝혔다.





그는 "베네수엘라는 몇 년 동안 그들을 인질로 잡아뒀던 깡패들과 갈취자들로부터 더는 보호를 받을 필요가 없다"며 "베네수엘라는 이제 세계에서 가장 강력한 군사력을 가진 미국을 보호자로 두고 있다"고 말했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

