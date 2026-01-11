3200원짜리 219억에 팔려…'초판본' 집에 있나 찾아볼까

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

슈퍼맨 초판본 219억원에 팔려

1938년판…경매서 익명 낙찰

한때 할리우드 배우 니컬러스 케이지가 소장했던 '슈퍼맨' 코믹스의 1938년 초판본이 경매에서 만화책 역대 최고가인 219억원에 낙찰됐다.

경매에서 1500만달러(219억원)에 팔린 '슈퍼맨' 코믹스 초판본. 코믹커넥트 홈페이지.

10일(현지시간) BBC방송 등에 따르면 전날 미국 뉴욕의 만화 전문 경매 업체 메트로폴리스 컬렉터블스-코믹커넥트는 익명의 수집가가 1938년 '슈퍼맨' 초판본 만화책을 1500만달러(약 219억원)에 사들였다고 밝혔다. 업체는 이 가격이 만화책으로는 "사상 최고가"라고 설명했다. 이번 거래는 비공개로 진행됐으며 구매자, 판매자 신원은 양쪽 모두 알려지지 않았다.

이 만화책이 출시됐을 당시 가격은 10센트였다. 현재 화폐 가치로 환산해도 2달러 25센트(3200원) 정도다. 이 초판본은 슈퍼맨이 최초로 등장한 만화책으로, 20세기 중반 슈퍼히어로 장르가 대중문화에 입지를 굳히는 데 큰 몫을 했다는 평가를 받는다. 현재 전 세계에 남아 있는 '슈퍼맨' 초판본은 100부 미만으로 추정된다.

만화책 등급 평가 업체인 CGC는 이 초판본에 10점 만점에 9점의 점수를 줬다. 이 만화책이 매우 잘 보존됐으며 사소한 결함만 있다는 것이다.

이번에 낙찰된 만화책은 한때 니컬러스 케이지가 소유하다 도난당한 사연으로 더욱 유명해졌다.

케이지는 1996년에 이 초판본을 15만달러(2억2000만원)에 구매했다가 2000년 자신의 자택에서 열린 파티 도중 도둑맞았다. 이후 이 만화책은 11년이 지난 2011년 캘리포니아의 한 창고에서 발견됐다. 이 초판본을 되찾은 케이지는 그로부터 6개월 뒤 경매에 내놓아 220만달러(32억달러)에 되팔았다.

메트로폴리스 컬렉터블즈-코믹커넥트의 스티븐 피슐러 최고경영자(CEO)는 "11년간 (이 초판본의) 가치가 급등했다"며 "도둑이 케이지에게 돈을 많이 벌어준 것"이라고 말했다.

한편 지난해 11월에도 '슈퍼맨' 코믹스 초판본이 경매에서 912만달러(133억원)에 낙찰된 바 있다. 당초 예상 낙찰가는 약 600만달러(약 88억원) 수준이었다. 이 책은 예상 낙찰가를 훌쩍 뛰어넘는 912만 달러에 거래되면서 만화책 경매 사상 최고가를 경신했으나, 이번에 동일한 초판본에 최고가 자리를 내주었다.





슈퍼맨은 만화가 제리 시걸, 조 슈스터의 창작물로 1938년 발간됐으며, 만화 잡지 '액션 코믹스'의 수록작에서 처음 등장했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

