경찰, 성추행 의혹 장경태 의원 비공개 소환 조사

장 의원 스스로 SNS에 밝혀

경찰이 성추행 의혹이 불거진 장경태 더불어민주당 의원을 비공개 소환 조사했다.

11일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 전날 오후 장 의원을 준강제추행 등 피의자 신분으로 불러 조사했다. 지난해 11월 27일 고소장이 접수된 지 44일 만이다. 장 의원은 전날 늦은 밤 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 경찰 조사 사실을 스스로 공개했다.

경찰은 장 의원을 상대로 2023년 10월 여의도의 한 식당에서 국회 보좌진과 가진 술자리에 참석한 경위와 당시 만취한 여성 A씨를 성추행한 사실 여부 등을 물은 것으로 알려졌다.

또 이번 사건이 불거진 후 A씨의 신원을 노출해 '2차 가해'를 한 혐의(성폭력처벌법 위반) 역시 조사했다.

경찰은 A씨의 진술과 A씨의 당시 연인이 촬영했다는 사건 현장 영상 등도 제시했지만 장 의원은 혐의를 전면 부인한 것으로 알려졌다. 경찰은 장 의원을 추가 소환하는 방안도 검토 중이다.

장 의원은 전날 SNS를 통해 "고소인이 제출한 영상은 단 3초짜리로, 언론에 보도된 다른 영상조차 제출하지 못했다"며 "이미 원본 영상에 대한 증거 보전을 법원에 신청했고, 자신 있으면 보도된 원본 영상을 공개하길 바란다"고 밝혔다.





장 의원은 A씨를 무고 혐의로, 당시 A씨의 당시 연인을 무고·폭행·통신비밀법 위반 혐의로 맞고소·고발했다.

더불어민주당 장경태 의원이 지난해 12월2일 자신을 성추행 의혹으로 고발한 고소인을 무고 및 폭행 등으로 고소·고발하기 위해 서울경찰청 민원실을 방문한 뒤 나오고 있다. 연합뉴스

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

