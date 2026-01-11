한국주택금융공사, 부산 교통 취약지역에 ‘해피 모빌리티’ 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

감만·사직종합사회복지관에 맞춤형 이동차량 2대 전달

한국주택금융공사(사장 김경환)는 부산 교통 취약지역 주민들의 이동 편의를 돕기 위해 감만종합사회복지관과 사직종합사회복지관에 맞춤형 이동 차량 2대를 전달했다고 11일 전했다.

이번 지원은 공사가 올해부터 새롭게 추진하는 '해피 모빌리티' 사업의 하나다. 교통 접근성이 낮아 이동에 불편을 겪는 지역 주민들의 생활 불편을 해소하고, 지역사회 이동권을 강화하기 위한 취지다. 공사는 차량 지원이 시급한 복지관 두 곳을 우선 선정해 지역 여건에 맞춘 차량을 기부했다.

부산 남구에 위치한 감만종합사회복지관에는 언덕과 오르막길이 많은 지역 특성을 고려해 승합차를 지원했다. 동래구에 있는 사직종합사회복지관에는 주거 밀집지역에서도 기동성과 활용도가 높은 경차를 전달했다. 이 차량은 복지관 이용 주민의 이동 지원은 물론, 취약계층 가정 방문과 각종 현장 복지 서비스에 활용될 예정이다.

이를 통해 교통 여건으로 인해 복지 서비스 접근에 어려움을 겪던 주민들의 불편이 상당 부분 해소될 것으로 공사는 기대하고 있다. 특히 고령자와 거동이 불편한 주민들의 일상 이동과 사회 참여에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 전망된다.

김경환 한국주택금융공사 사장은 "이번 차량 지원이 이동에 어려움을 겪는 지역 주민들의 일상에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "지역별 특성과 수요를 반영한 맞춤형 사회공헌 활동을 통해 주민 삶의 질을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.





한국주택금융공사는 금융 지원을 넘어 지역사회와의 상생을 위한 다양한 사회공헌 사업을 지속적으로 확대해 나가고 있다.

한국주택금융공사가 감만종합사회복지관에 ‘해피 모빌리티’ 차량을 전달하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

