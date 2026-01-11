강원도, 항만 인프라에 208억 투입…'안전·관광' 두 마리 토끼 잡는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도, 거점 항만, 안전성 획기적 개선

해수면 상승·태풍 강도 증가 등

연안재해 대비 안전한 항만 구축

항행·조업 안전 확보…관광 활성화 기여

강원특별자치도는 2025년 한 해 동안 지방관리 항만 5곳에 총 268억원을 투입해 기후변화에 대응하는 안전한 친수 연안·항만 공간 구축 사업을 추진했다.

특히 노후화가 심각했던 속초항 수협 물양장에 대한 시설 보강과 '도깨비 촬영지'로 알려진 주문진항 영진해변 호안 복구를 통해 시설 성능을 개선하고 침식 피해를 예방하는 한편, 항만을 매력적인 관광자원으로 탈바꿈시켰다. 이를 통해 지역 주민과 관광객 모두가 보다 쾌적하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성했다.

또한 속초항 일원 이마트 앞 도로는 상습적인 교통 정체로 주민과 관광객의 불편이 지속되던 구간이었으나, 인접한 속초항 임항교통시설의 도로 확장과 인도 정비를 완료해 교통 흐름을 개선하고 항만 이용 편의성을 높였다.

도는 2025년에 이어 2026년에도 총 208억원을 투입해 노후시설의 안전성과 기능성을 개선하고 안전하고 친근한 항만 인프라 구축을 위한 사업을 지속 추진할 계획이다.

2026년 주요 항만사업은 협소했던 주문진항 접안시설 확충을 위한 관공선부두 축조공사, 항만 이용성 향상을 위한 속초항 순찰선 물양장 확장공사 등 항만개발 분야 85억원을 투입하여 9개 사업을 추진할 계획이며, 안전한 선박 운행을 위한 주문진항 항로 유지준설, 안전성 개선을 위한 유지보수 분야 123억원을 투입하여 9개 사업을 추진할 계획이다.

특히 속초항 국제여객터미널 리모델링 사업은 장기간 미사용 상태였던 시설의 정상화를 위해 총 30억원을 투입해 시설개선 및 리모델링이 본격 추진된다.

해당 사업은 국제여객과 화물의 정상적 운송 기반을 재구축하기 위한 것으로 2025년 정밀안전진단과 실시설계를 완료했으며, 2026년 리모델링 공사를 마치고 국제여객터미널을 정상 운영할 계획이다.





손창환 강원특별자치도 글로벌본부장은 "항만사업을 통해 항만의 안전성과 기능성을 지속적으로 개선하고 있으며, 항만이 점차 지역의 관광자원으로 자리매김하고 있다"며 "강원 방문의 해를 맞아 도민과 관광객 모두가 쉽게 찾을 수 있는 안전하고 친근한 항만 인프라를 구축해 강원 관광 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

