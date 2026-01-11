서울 중구, 1분기 중기·소상공인에 30억 융자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창업 1년 미만 '새내기 기업'도 포함

서울 중구(구청장 김길성)가 경영난을 겪는 관내 소상공인 경영 안정을 위해 올해 1분기 중소기업육성기금 융자 지원을 시행한다고 11일 밝혔다. 올해부터는 창업 1년 미만 '새내기 창업기업'도 지원 대상에 포함한다.

중구청 전경. 중구 제공.

올해 전체 융자 규모는 총 80억원이다. 구는 이를 상반기에 집중 집행해 민생경제 회복에 힘을 더할 계획이다. 1분기에는 중소기업 융자지원 20억원과 새내기 창업기업 융자지원 10억원 등 총 30억원을 지원한다.

중소기업 융자지원은 중구에 사업장을 두고 사업자등록 후 6개월 이상 경과한 업체가 대상이다. 융자 한도는 전년도 매출액의 2분의 1 범위 내에서 업체당 최대 5000만원, 제조업체는 최대 1억원까지다.

올해 새롭게 추진하는 '중구 새내기 창업기업 융자지원'은 창업 1년 이내 기업이 대상으로, 매출 기반이 취약하고 담보 확보가 어려운 초기 창업기업의 안정적 정착을 돕기 위해 업체당 최대 4000만원까지 지원한다.

1분기 융자 신청 기간은 이달 28일까지이며, 운영자금, 시설자금, 기술자금 용도로 신청할 수 있다. 대출금리는 연 1.5% 고정금리이며, 상환기간은 5년으로 1년 거치 4년 균등분할상환 또는 5년 균등분할상환 중 선택할 수 있다.





자세한 사항은 도심산업과 소상공인지원팀(02-3396-5593)으로 문의하거나 중구 홈페이지에서 '중소기업육성기금'을 검색해 신청서식을 내려받으면 된다. 구는 2월 중 운용심의위원회를 열어 지원 대상자와 융자액을 확정한 후 은행과 보증기관의 대출 심사를 거쳐 융자를 지원할 예정이다.





