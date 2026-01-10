"안전 인증 통과했다고 믿었는데…" 지하철서 보조배터리 또 폭발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3C 인증 받은 배터리, 미사용 중에 불 붙어

중국산 보조배터리 中 지하철서 사고

중국 상하이 지하철에서 한 남성이 주머니에 넣어둔 보조배터리에서 갑작스러운 발화로 불길에 휩싸이는 사고가 발생했다. 다행히 신속한 진화로 대형 피해는 막았지만, 중국산 보조배터리 안전성 논란이 다시 불거지고 있다.

중국 상하이 지하철에서 한 남성이 주머니에 넣어둔 보조배터리에서 갑작스러운 발화로 불길에 휩싸이는 사고가 발생했다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관).

5일 상하이 서역 15호선 지하철에서 발생한 사고는 에스컬레이터를 이용하던 남성의 재킷 주머니에서 시작됐다. CCTV 영상에는 외투에 불이 붙은 채 에스컬레이터를 내려오는 남성과 주변 승객들이 놀라 몸을 피하는 장면이 고스란히 담겼다. 목격자들은 "주머니에서 불꽃이 튀더니 순식간에 재킷에 옮겨붙었다"고 전했다.

지하철 직원과 소방대가 즉각 불을 껐고, 남성은 다리와 손가락에 화상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 조사 결과, 발화 원인은 주머니 속에 있던 보조배터리였다. 해당 배터리는 3C 안전 인증을 받은 정품이었으며, 구매한 지 한 달 정도밖에 지나지 않은 신제품이었다. 사고 당시 사용하지 않은 상태였음에도 불이 난 것으로 확인됐다.

전문가들은 배터리가 비활성 상태에서도 발화할 수 있다고 경고했다. 내부 단락, 제조 결함, 충전 손상, 고온 환경 등이 화재 발생의 요인이 될 수 있다는 설명이다.

이번 사건은 중국 내에서 연이어 발생하는 보조배터리 사고와 맞물리며 불안감을 키우고 있다. 지난해 장쑤성 우시 애플스토어 매장에서는 전시된 배터리가 폭발하면서 화재가 발생했고, 항저우에서는 기내 수하물에 있던 보조배터리 폭발로 여객기가 긴급 착륙하는 소동도 있었다. 일본 교토의 한 호텔에서도 중국인 관광객의 배터리 폭발로 2000여 명이 대피했다.

한국소비자원의 조사에 따르면, 시중 유통되는 일부 중국산 보조배터리 제품에서도 과충전 조건에서 내부 보호회로가 손상되는 사례가 있었다. 보호회로는 과충전이나 고온 상황에서 배터리를 안전하게 유지하는 장치로, 손상되면 발화·폭발 위험이 급격히 커진다. 실제 조사 대상 12개 제품 중 4개에서 문제점이 확인됐다.





전문가들은 소비자에게 정격 충전기 사용과 충전 완료 후 즉시 전원 분리, 충전 중 가연성 물질과의 접촉 회피 등을 강조했다. 또한 비정품 배터리 사용 시 사고 가능성이 훨씬 높아 각별한 주의가 필요하다고 조언했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

