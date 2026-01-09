美 둘러본 국토부장관 "자율주행 상용화 위해 제도개선"

CES2026·웨이모 찾아 기술·운영방안 살펴
김윤덕 국토교통부 장관은 8일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 자율주행 기업 웨이모를 찾아 서비스 운영 등에 대해 설명을 들었다. 이어 도심 내 운행 중인 완전 무인 로보택시를 타보며 기술 수준과 안전관리 체계를 직접 살폈다. 웨이모는 미국 테슬라, 중국 바이두 등과 함께 자율주행 기술 수준이나 주행 데이터가 많은 회사로 꼽힌다.
김 장관은 앞서 6일 개막한 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에 들러 국내 초기기업 통합전시관으로 꾸민 K-스타트업 통합관, 코트라 통합한국관 등을 찾았다. 자율주행, 인공지능(AI) 기반 안전점검, 디지털 트윈 등 국토교통 분야에 활용 가능한 기술 성과를 살펴봤다.
이튿날 아마존·퀄컴 등 해외 기업과 현대차·삼성전자 등 국내 기업의 핵심 기술을 둘러봤다. 세계 선도기술을 보유한 기업의 협력을 당부했다고 한다. 현지 행사에 참여한 중소기업·스타트업과 간담회를 열고 해외 진출이나 기술 개발을 위한 지원방안에 대해 논의했다.
김 장관은 "국토교통 분야 중소·스타트업이 참여할 수 있는 소규모 연구개발(R&D) 사업이 필요하다는 의견에 공감한다"며 "현재 대형 R&D 사업 비중이 높아 중소·스타트업이 참여하기에 한계가 있는 만큼 이들을 실질적으로 지원할 수 있는 프로그램을 새롭게 마련하겠다"라고 말했다. 이어 "해당 프로그램을 기획·설계하는 과정에서 기업의 현장 의견이 적극 반영될 수 있도록 검토할 것"이라고 덧붙였다.
현지에 체류 중인 한인 유학생과 만나 국토교통 분야 국제공동연구 현황을 공유하고 해외 연구자·유학생을 위한 지원방안을 논의했다. 또 샌프란시스코 공항을 찾아 활주로 종단에 설치된 활주로 이탈방지 시설(EMAS)을 둘러봤다. 미국 연방항공청, 샌프란시스코 공항과 기술 현황을 공유했다.
김 장관은 "차세대 기술 동향을 바탕으로 국토교통 산업이 기술 변화에 효과적으로 대응할 수 있는 방안을 살펴보고 우수 해외 인재 유치를 위한 신진연구자 지원사업도 추진하겠다"라며 "자율주행 기업 현장 방문 경험을 국내 자율주행 실증도시 운영과 자율주행 상용화를 위한 제도 개선에 적극 반영하겠다"라고 말했다.
최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
