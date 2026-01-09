화순군 청년센터 '청춘들락', 1월 프로그램 참여자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

전남 화순군은 화순군 청년센터 '청춘들락'에서 1월 프로그램 참여자를 모집한다고 9일 밝혔다.

이번 프로그램은 실용적이고 감성적인 요소가 결합된 총 4개 클래스로 구성, 청년들이 창의력을 발휘하고 일상에서 휴식과 힐링을 경험할 수 있도록 마련됐다.

'화이트뱅쇼 만들기'는 유럽의 전통 음료인 뱅쇼를 현대적인 감각으로 변형한 프로그램으로, 따뜻한 화이트와인에 향신료와 과일을 더해 겨울철에 즐길 수 있는 향긋한 음료를 만드는 과정으로 구성됐다. 해당 프로그램은 15일 오후 7시부터 9시까지 진행된다.

새해의 액운을 막고 행운을 기원하는 '액막이 명태 만들기'는 나무를 깎아 명태 인형을 직접 만들며 새해의 행운을 기원하는 공예 프로그램으로, 23일 오후 7시에 운영된다.

'SNS 퍼스널 브랜딩 시작하기'는 자신만의 정체성을 정립하고 강점과 개성을 반영한 브랜드 전략을 설계하는 실습형 교육이다. 해당 프로그램은 27일 오후 7시에 진행되며, 접수 기간은 오는 20일까지다.

'2026년 효율적인 시간관리&루틴 만드는 방법'은 새해를 맞아 자신의 시간과 삶을 체계적으로 관리하고 목표 달성을 위한 시간 관리와 루틴 설계를 돕는다.

해당 강의는 29일 7시부터 10시까지 진행되며, 접수 기간은 22일까지다.

청년센터 프로그램은 매월 운영되며, 신청 자격은 화순군에 거주하거나 재직 중인 18세 이상 49세 이하 청년이다. 신청 시 신청서와 함께 주민등록등본 또는 재직증명서를 제출해야 한다.





AD

모든 프로그램은 무료로 제공되며, 신청 및 자세한 사항은 청춘들락 누리집 또는 청년센터를 통해 확인할 수 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>