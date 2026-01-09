전주 '얼굴 없는 천사', 26년간 11억 기부…7200여세대에 온정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소년소녀가장 등에 도움

초등학생~대학생 장학금 지원도

전북 전주시는 26년 동안 신원을 밝히지 않고 선행을 이어온 전북 전주의 '얼굴 없는 천사'가 기부한 성금의 사용 명세를 9일 밝혔다.

이날 연합뉴스에 따르면 전주 '얼굴 없는 천사'가 26년간 기부한 총 성금액은 11억3488만2520원에 달한다. 기부자는 2000년 4월3일 초등학생을 통해 옛 중노송2동사무소에 58만4000원을 기탁한 것을 시작으로 지난해까지 26년간 27차례에 걸쳐 꾸준히 기부를 이어왔다. 그의 선행으로 도움을 받은 가구는 노송동과 인근 주민 등 7200여세대다.

지난해 전주 '얼굴 없는 천사'가 놓고 간 성금. 연합뉴스

전주시는 '얼굴 없는 천사'의 기부 첫해인 2000년 성금으로 12세대에 연탄과 쌀을 지원했고 이듬해에는 18세대에 쌀을 전달했다. 2002년부터는 현금 지원도 시작했다. 시는 천사의 성금으로 관내 소년소녀가장과 홀몸노인 등을 비롯해 소외계층 6937세대에 10만~20만원씩 현금이나 쌀, 연탄, 난방유 주유권 등을 전달했다. 또 2017년부터는 노송동 관내 5개 학교 20명에게 매년 장학금을 지원하고 있는데, 여기에는 기부금 1360만원을 썼다.

2022년에는 천사의 희망에 따라 전주시 대학생 35명에게 등록금 7000만원을 지원했다. 2024년부터는 나눔을 보다 확장해 노송동을 비롯해 인근 풍남동, 중앙동, 인후 1~3동, 진북동 등 7개 동 취약계층에 현금 20만원씩을 전달했고, 풍남초등학교와 동초교, 신일중 등 관내 5개 학교 학생 40명에게도 장학금을 지급했다. 이로써 지난해 말까지 학생들을 포함해 7241세대가 천사의 도움을 받은 것으로 집계됐다.

전주 '얼굴 없는 천사'가 놓고 간 현금과 저금통. 연합뉴스

시는 사회복지공동모금회를 거쳐 지원계획을 세운 뒤 공동모금회를 통해 기부금을 집행하고 있다. 지원 대상은 기초생활수급자와 차상위계층, 중위소득 100% 이하 시민이며 통장과 사회복지 담당자, 동장 추천으로 대상자를 선정했다. 현금은 설과 추석 명절을 전후해 개인 통장으로 이체된다.





지난해 12월30일 천사가 놓고 간 성금 9004만6000원은 이달 중 지원 계획을 세운 뒤 저소득층에 전달할 예정이다. 시 관계자는 "천사가 기부한 성금은 어려운 가정에 현금과 현물로 지원돼 저소득층 생계에 큰 도움을 주고 있다"며 "고귀한 뜻에 맞게 성금 전액을 어려운 이웃과 학생 장학금으로 전달하겠다"고 말했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

