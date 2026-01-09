한림대, L-HUSS 동계 융합캠프 '지역의 혁신 가치' 성공 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5개 대학 참여 지역 기반 인문사회 융합교육 성과 공유

한림대학교(총장 최양희) 인문사회 융합인재양성사업단은 지난 7일부터 9일까지 엘리시안 강촌에서 개최한 '2025 L-HUSS 동계 융합캠프-지역의 혁신 가치'를 성공적으로 마무리했다.

한림대학교(총장 최양희) 인문사회 융합인재양성사업단이 9일 '2025 L-HUSS 동계 융합캠프-지역의 혁신 가치'를 개최하고 있다. 한림대학교 제공

이번 동계 융합캠프는 한림대학교를 비롯해 경북대학교, 동국대학교, 전주대학교, 한남대학교 등 5개 대학이 참여한 공동 융합교육 프로그램으로 총 100명의 학생과 교직원, 사업단 관계자가 함께했다. 캠프는 지역을 중심으로 한 인문사회 융합교육과 대학 간 협력 모델을 공유하는 장으로 운영됐다.

캠프 기간 학생들은 각 대학 교수진이 참여한 공동 교과 강의를 통해 지역 문화·역사·사회 구조를 다각적으로 탐구했으며, 지역 문화·관광·사회혁신 분야 전문가가 참여한 비교과 특강과 춘천 지역자원 현장탐방 프로그램을 통해 지역의 가치와 활용 가능성을 직접 체험했다.

특히 학생들은 현장탐방과 강의 내용을 바탕으로 지역 문제를 분석하고 해결 방안을 도출하는 활동에 참여하며 인문사회 융합적 사고와 협업 역량을 강화하는 의미 있는 성과를 거뒀다.





김민호 한림대 인문사회 융합인재양성사업단장은 "이번 동계 융합캠프는 대학 간 협력과 지역 연계를 통해 실천형 융합교육의 가능성을 확인한 자리였다"며 "학생들이 지역의 가치를 새롭게 인식하고 미래 사회를 이끌 인문사회 융합인재로 성장하는 계기가 되었기를 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

