민주당 "李대통령, 광주·전남 통합에 통 큰 지원 약속…2월까지 법안 처리 목표"

이 대통령, 광주·전남 의원 오찬 간담회

재정 및 공공기관, 산업 지원 등 약속

광주·전남, 광역의회 결의 통해 통합 추진키로

이재명 대통령과 광주·전남 의원들 간의 오찬 후 통합 논의가 속도를 내기로 했다. 더불어민주당 의원들은 당내 특별위원회 구성 등을 요청해 통합 논의에 속도를 낸 뒤, 다음 달 본회의 처리까지 속도를 내기로 했다. 이 대통령은 특별한 지원을 약속한 것으로 전해졌다.

9일 오후 국회 소통관에서 민주당 광주·전남 의원 등은 기자회견을 열고 이 대통령과의 오찬 간담회 내용을 전달했다.

전남도당위원장인 김원이 민주당 의원은 "이 대통령과 광주·전남 의원들이 오늘 오찬 간담회를 갖고 전남·광주 통합에 대해 논의했다"며 "이 대통령은 전남·광주 통합 논의 등에 맞춰 재정 지원 대규모 확대와 공공기관 이전, 산업 및 기업 유치 지원 등 호남 발전의 획기적 대전환이 가능할 정도의 통 큰 집중 지원을 약속했다"고 전했다. 김 의원은 "전남·광주 국회의원들은 이재명 정부의 호남 지원 정책을 통해 호남 발전의 중대한 전기가 마련될 것으로 기대하며 전남·광주 통합에 대해 찬성 의사를 표명했다"고 했다.

오는 6월 지방선거부터 통합 선거 실시를 위해 광주시의회와 전남도의회가 의결하는 방식을 추진하기로 했다. 아울러 주민 의견 수렴을 위한 설명회 등도 갖기로 했다. 민주당에는 통합 추진을 위한 '광주 전남 통합 특위' 구성을 요구하기로 했다. 특위 차원에서 합 특별시 지원 특례 법안을 논의할 계획이다.

일단 오는 15일까지 정부는 특례 법안과 연계한 지원 내용을 발표할 예정이고, 민주당 역시 통합에 대한 공청회를 실시한 후 특별법을 발의하기로 했다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 열린 경제성장전략 국민보고회에서 참석자 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

광주·전남 의원 등에 따르면 통합 논의는 상당한 수준으로 진척됐다. 김 의원은 "통합 청사와 관련해 통합시의 명칭은 정해지지 않았지만, XX 무안청사, 상무 청사 등으로 해서 1, 2청사 등 용어를 사용하지 않기로 했고, 전남권 국립의대 신설 논의도 국정과제 그대로 추진하기로 했다"고 전했다. 속도전을 낼 수 있었던 것과 관련해 민주당 의원들은 "이미 대전·충남 논의과정에서 경험이 쌓였고, 광주·전남은 시장이나 도지사가 모두 민주당이고, 국회의원도 민주당이며, 시의회와 도의회가 민주당 다수여서 가능하다"고 설명했다.





광주시당위원장인 양부남 민주당 의원은 향후 일정과 관련해 "광주, 전남에서 만든 법안을 의원들이 15일 전에 한 차례 토론을 한 뒤, 15일 공청회를 할 것이고 2월 정도에 법안을 통과시킬 계획을 갖고 있다"고 했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

