트럼프 "그린란드 확보 vs 나토 유지, 선택해야 할 수도"

8일 NYT 인터뷰서 밝혀

"나를 막을 수 있는 건 내 도덕성뿐"

Fed 후임 결정…이름 안 밝혀

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 그린란드 확보와 북대서양조약기구(NATO·나토) 유지가 선택의 문제가 될 수 있다고 밝혔다. 사실상 대서양 동맹의 근본인 나토 유지 여부까지 열어두며 유럽을 향해 압박 수위를 높인 것으로 풀이된다.

그린란드 확보 관련 압박 수위 높여

트럼프 대통령은 8일(현지시간) 공개된 뉴욕타임스(NYT) 인터뷰에서 그린란드를 확보하는 것과 나토를 유지하는 것 중에 무엇이 더 중요하냐는 질문에 즉답하지 않으면서도 "선택의 문제가 될 수 있다"고 말했다. 그는 또 중심에 미국이 없다면 대서양 동맹이 사실상 무용지물이라는 점을 분명히 했다.

트럼프 대통령은 왜 그린란드를 '소유'해야 하느냐는 질문에 "소유권은 매우 중요하다. 성공을 위해 심리적으로 필요하기 때문"이라면서 소유권을 갖는 것은 임대나 조약으로는 가능하지 않은 무언가를 준다고 했다.

트럼프 대통령은 나토 회원국이 국내총생산(GDP) 대비 5%의 국방비 지출을 약속했음을 내세우면서 "그들이 제대로 하길 바란다. 우리가 늘 유럽과 잘 지낼 것이라고 생각하지만 나는 그들이 제대로 하기를 바란다"고 말했다. 이어 "나는 유럽에 아주 충실했고 좋은 일을 했다. 내가 아니었으면 러시아는 지금 우크라이나를 다 가져갔을 것"이라고도 했다.

트럼프 대통령은 국제적 사안에 행사할 수 있는 권한에 제한이 있느냐는 질문에는 "그렇다. 한 가지가 있다. 나의 도덕성, 나의 생각이다. 그게 나를 막을 수 있는 유일한 것"이라고 답했다. 그러면서 "내겐 국제법이 필요 없다"면서 "나는 사람들을 해치려는 것이 아니다"라고 했다. 이는 국제법에 대한 경시적 태도를 드러낸 것으로 읽힌다.

트럼프 대통령은 미국 행정부가 국제법을 준수해야 하느냐고 거듭 묻자 "그렇다"고 했다. 그러나 미국에 제약이 되는 상황에 맞닥뜨렸을 때 결정권자는 본인이라는 점을 분명히 하면서 "어떻게 국제법을 정의하느냐에 달려 있다"는 언급도 했다. 이를 두고 NYT는 "트럼프 대통령의 관점에서 주권과 국경은 서방의 보호자로서 미국이 수행하는 역할보다 덜 중요하다는 것이 명백해졌다"고 평했다.

Fed 후임 결정…이름은 안 밝혀

트럼프 대통령은 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후임을 누구로 할지 마음을 정했다면서도 구체적 언급은 피했다. 앞서 제롬 파월 현 연준 의장의 임기는 5월까지다. 트럼프 대통령은 파월 의장에게 줄기차게 사임을 압박해왔으며 1월 중 차기 의장 후보를 발표하겠다고 한 상태다.

그는 "마음을 정했다. 누구와도 그에 대해선 얘기하지 않았다"고 했다. 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 낙점됐느냐는 질문에는 "말하고 싶지 않다"면서 "내가 좋아하는 사람 중 하나인 건 분명하다"고만 했다.

한편, NYT는 트럼프 대통령이 어느 때보다 자신감 넘치는 모습을 보였다면서 집무실 책상에 B-2 폭격기 모형이 올려져 있었다고 전했다. B-2는 작년 6월 미국이 이란 핵시설 공습을 감행할 때 동원된 폭격기다.





트럼프 대통령이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전 성공 후 앙숙처럼 여기는 NYT와 약 2시간 동안 국내외 광범위한 현안을 놓고 인터뷰에 응한 것도 눈길을 끈다. 트럼프 대통령은 NYT의 비판 보도를 문제 삼아 걸핏하면 '망해가는 언론'이라고 조롱해왔으며 작년 9월 150억달러(21조원) 규모의 명예훼손 소송을 걸었다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

