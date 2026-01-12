경찰대학, '법과학시험분야 국제공인시험기관 인정' 획득

경찰대학은 산업통상자원부 국가기술표준원 산하 한국인정기구로부터 법과학시험분야 국제공인시험기관 인정을 획득했다고 12일 밝혔다.
이번에 인정을 획득한 항목은 15개 법과학시험 중 필적 및 문서 분야다. 세부 범위는 필적 감정 및 잉크 비교를 통한 문서 위변조 감정이다. 이로써 경찰대학 첨단치안과학기술원에서 발행하는 시험성적서는 국제시험기관인정협력체(ILA)에 가입한 전 세계 100여 개 국가의 시험기관에서 발행한 성적서와 동등한 효력을 갖게 된다.
첨단치안과학기술원은 그동안 국제표준(ISO/IEC 17025)에 부합하는 품질관리 체계를 구축하고, 감정 인력의 전문성 강화 및 첨단 장비를 활용한 감정기법 관련 연구에 매진해 왔다. 히 필적 감정과 잉크 분석은 문서의 위변조 여부를 가리는 핵심 수사 기법으로, 이번 공인기관 인정은 향후 사법 절차에서의 증거 능력을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다.
지금 뜨는 뉴스
김성희 경찰대학학장은 "객관적이고 합리적인 증거 분석의 중요성을 누구보다 깊이 공감한다"며 "경찰대학이 법과학 치안 전문가 양성의 요람이자 국민에게 보답하는 최고의 교육·연구 기관으로 거듭나길 바란다"고 말했다.
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>