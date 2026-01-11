2026년 경찰공무원 채용 공고…"순경 남녀통합선발"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰청은 '2026년 경찰공무원 신규 채용'을 공고했다고 11일 밝혔다.

이번 신규 채용인원은 총 6608명으로 전년 대비 990명 증가했다. 경위 계급과 순경 계급으로 선발하는 공개경쟁채용 6112명(경위 공채 50명, 순경 공채 6062명), 경위 이상 경력경쟁채용 58명, 경사 이하 경력경쟁채용 438명으로 구분된다.

올해부터 남녀통합선발을 시행하는 순경 공채는 상반기에 3202명을 선발하며, 하반기에 2860명을 선발한다. 1차 순경 공채 필기시험은 3월14일에 실시되며, 이후 체력·적성검사, 면접시험 등을 거쳐 6월19일 최종 합격자를 발표할 예정이다.

2차 순경 공채 필기시험은 8월22일에 실시되며, 12월 11일에 최종 합격자를 발표한다. 최종 합격자는 중앙경찰학교와 경찰인재개발원에 입교해 38주의 신임 교육을 이수한 후 지역경찰관서 등 일선 치안 현장에 배치된다.

순경 공개경쟁채용시험과 경사 이하 경력경쟁채용시험의 원서접수는 2월께 '경찰청 원서접수 사이트'를 통해 진행된다. 변호사·공인회계사·항공조종 등 경위 이상 경력경쟁채용시험과 경위 공개경쟁채용시험의 원서접수는 올해부터 인사혁신처에서 개발한 '국가공무원 채용사이트'에서 접수할 예정이다.





경찰청 관계자는 "국민의 안전한 일상을 지키는 경찰 본연의 임무를 다하는 데 부족함이 없도록 순환식 체력검사를 포함한 채용시험 각 절차를 지속해서 살피고 준비하겠다"고 말했다.





