난리난 '두바이 초콜릿', 스타벅스서도 먹는다…"어디서 팔지?"

전 세계적인 사랑을 받은 '두바이 초콜릿'의 인기가 식지 않고 있는 가운데 미국 스타벅스가 '두바이 초콜릿'을 활용한 신메뉴를 기간 한정 판매한다. 정식 출시된 '아이스 두바이 초콜릿 말차'는 무가당 말차에 피스타치오 소스와 우유, 얼음을 더한 뒤 초콜릿 크림 콜드폼과 솔티드 브라운 버터 토핑을 얹은 것이 특징이다. '아이스 두바이 초콜릿 모카'는 에스프레소와 초콜릿 모카 소스, 우유를 조합한 후 피스타치오 크림 콜드폼과 같은 토핑을 더했다.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

피스타치오·초콜릿 결합한 고급 디저트 콘셉트

겨울 한정 출시…국내 도입은 미정

전 세계적인 사랑을 받은 '두바이 초콜릿'의 인기가 식지 않고 있는 가운데 미국 스타벅스가 '두바이 초콜릿'을 활용한 신메뉴를 기간 한정 판매한다.

미국 스타벅스가 공개한 신제품. 미국 스타벅스 홈페이지

AD

미국 스타벅스는 지난 6일(현지시간)부터 겨울 시즌 한정 메뉴로 '아이스 두바이 초콜릿 말차'와 '아이스 두바이 초콜릿 모카'를 미국 내 매장에서 한정 판매하고 있다. 스타벅스는 해당 음료가 고급 초콜릿 디저트 및 음료 트렌드에서 영감을 받아 개발됐다고 설명했다.

두바이 초콜릿은 아랍에미리트 두바이에서 즐겨 먹는 얇은 카라이프(중동식 얇은 면 반죽)와 피스타치오로 만든 스프레드를 넣은 초콜릿으로, 진한 풍미와 독특한 식감이 특징이다. 2023년 사회관계망서비스(SNS)를 통해 두바이 인플루언서가 소개해 주목받기 시작했고, 전 세계적으로 품귀현상이 일어나는 등 열풍을 일으켰다.

바이럴이 정식 메뉴로…'두바이 초콜릿' 출시

특히 미국에서는 두바이 초콜릿을 구하기 어려워지자, '두바이 초콜릿 스타일' 커스터마이징 음료가 SNS를 중심으로 유행했다. 스타벅스 아이스 말차 라떼에 피스타치오 소스와 초콜릿 크림 콜드폼을 더한 조합이 대표적이다. 이에 스타벅스는 이를 공식 메뉴로 채택하게 됐다.

정식 출시된 '아이스 두바이 초콜릿 말차'는 무가당 말차에 피스타치오 소스와 우유, 얼음을 더한 뒤 초콜릿 크림 콜드폼과 솔티드 브라운 버터 토핑을 얹은 것이 특징이다. '아이스 두바이 초콜릿 모카'는 에스프레소와 초콜릿 모카 소스, 우유를 조합한 후 피스타치오 크림 콜드폼과 같은 토핑을 더했다.

미국 스타벅스가 공개한 신제품. 미국 스타벅스 홈페이지

음료 넘어 푸드·굿즈까지

음료 외에도 겨울 시즌을 겨냥한 식음료와 굿즈가 함께 출시됐다. 트러플과 브리 치즈, 머시룸을 활용한 에그바이트, 발렌타인데이를 겨냥한 케이크 팝, 단백질 팝콘, 그릭 요거트 신제품 등이 메뉴에 추가됐다. 스타벅스 리저브 매장에서는 티라미수 음료와 솔티드 카라멜 칵테일 등 보다 실험적인 메뉴도 선보인다. 여기에 설날과 발렌타인데이를 테마로 한 텀블러와 머그 등 시즌 한정 MD도 함께 출시됐다.





AD

다만 국내 소비자들의 기대와 달리, 두바이 초콜릿 관련 메뉴의 국내 출시 계획은 현재로서는 없는 상태다. 스타벅스코리아 관계자는 두바이 콘셉트 메뉴에 대해 "국내에서는 현재로선 특별한 판매 계획이 없다"고 밝혔다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>