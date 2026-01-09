이번 주말 어디갈까?…홍천강 꽁꽁축제, 9일 화려한 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍천군, 홍천강 꽁꽁 축제 개막

'얼음낚시·겨울 낭만' 속으로

지역경제 활성화 기대

홍천강 꽁꽁축제가 9일 개막식을 열고 본격적인 축제 일정에 들어갔다.

홍천군이 9일 '제 14회 홍천강 꽁꽁축제' 개막식을 열고 있다. 홍천군 제공

강원도 홍천군은 겨울철 대표 축제인 홍천강 꽁꽁 축제를 통해 홍천강 일원에서 얼음낚시와 겨울 놀이 체험, 다양한 먹거리와 볼거리를 선보이며 겨울 관광객 맞이에 나섰다.

올해로 14회를 맞은 홍천강 꽁꽁 축제는 꽁꽁 언 홍천강 위에서 즐기는 얼음낚시를 중심으로 가족 단위 방문객과 관광객이 함께 즐길 수 있는 체험형 축제로 자리 잡았다. 아이부터 어른까지 누구나 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 마련돼 축제장을 찾은 방문객들에게 겨울의 색다른 즐거움을 전하고 있다.

축제 기간 동안에는 얼음낚시 체험을 비롯해 겨울 놀이 공간과 체험 행사, 먹거리 공간 등이 운영되며, 현장 곳곳에서는 방문객들의 웃음과 활기가 이어지고 있다.

홍천군이 9일 '제 14회 홍천강 꽁꽁축제' 개막식을 열고 있다. 홍천군 제공

홍천군은 축제 기간 동안 안전 관리와 현장 운영에 만전을 기해 방문객들이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 할 계획이다. 이번 축제가 겨울철 관광 활성화와 지역경제에 활력을 더하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





한편, 이번 제14회 홍천강 꽁꽁 축제에는 한국철도공사(KORAIL)와 함께 무궁화호와 관광버스를 결합한 '무궁화호로 떠나는 홍천 시티투어'를 연계해 오는 13일부터 24일까지 평일과 주말에 총 8회 운영한다. 참가 신청은 현재 진행 중이며, 회차별 선착순 40명까지 가능하다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

