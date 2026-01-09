"유럽 공략 선봉선다"…기아 'EV2' 세계 첫 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기아, 브뤼셀 모터쇼서 EV3 GT 등 19대 전시

EV2, 1회 충전 448km 주행…도심 주행 최적화

"차급 초월한 넓은 공간·차별화된 사용자 경험"

기아의 신형 콤팩트 전동화 스포츠유틸리티차량(SUV) '더 기아 EV2(EV2)'가 베일을 벗었다.

더 기아 EV2. 기아

기아는 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 엑스포에서 열린 '2026 브뤼셀 모터쇼'에서 EV2를 세계 최초 공개했다. 기아의 여섯번째 전용 전기차로, 도심 주행에 최적화된 제원과 개성 있는 디자인, 넓은 실내 공간과 편의사양을 갖춰 유럽 시장 공략에 '주무기'가 될 것으로 기대된다.

EV2는 전장 4060mm, 전폭 1800mm, 전고 1575mm의 제원을 바탕으로, 기아 디자인 철학인 '오퍼짓 유나이티드'를 적용해 견고하면서도 현대적인 SUV 이미지를 완성했다. 전면부는 매끄럽게 처리한 후드와 볼륨감을 강조한 범퍼로 존재감을 드러내며, 좌우 끝에 배치한 세로형 헤드램프와 스타맵 시그니처 라이팅이 세련된 인상을 준다.

이 스타맵 시그니처 라이팅은 내연기관차의 그릴을 대체한 차체 색상의 패널과 조화를 이뤄 진화된 형상의 '타이거 페이스'를 구현했다.

더 기아 EV2. 기아

측면부는 입체적인 숄더라인으로 자신감 있는 이미지를 표현, 오토 플러시 도어 핸들과 기하학적 형상의 휠아치, 견고한 펜더 디자인이 조화를 이뤄 강인하면서도 세련된 이미지를 강조했다. 후면부는 입체적이고 정교한 표면 처리가 적용된 테일램프로 차체를 더욱 넓어 보이게 한다.

실내는 '피크닉 박스' 콘셉트에 기반해 감성적이고 실용적인 공간으로 연출했다. 랩어라운드 형태의 크래시패드를 중심으로 12.3인치 클러스터·5인치 공조·12.3인치 인포테인먼트 시스템이 일체감 있게 연결된 파노라믹 와이드 디스플레이와 수평적 송풍구와 물리 버튼을 배치해 시각적으로 더욱 넓고 여유로운 인테리어를 구현했다.

크래시패드를 가로지르는 무드 조명을 1열 도어 트림으로 연결해 안락함을 더했고, 방향지시등과 연동해 운전자에게 직관적인 정보를 제공하는 등 현대적 디자인과 기능의 조화를 실현했다.

EV2 GT 라인은 차체 색상의 가니쉬가 적용된 전용 범퍼, 19인치 전용 휠, 블랙 하이그로시 도어 프레임 몰딩 및 벨트라인 등으로 차별화했다. 실내는 다크 그레이와 오프 화이트 색상 대비를 활용해 고급스럽고 역동적인 분위기를 연출했다.

더 기아 EV2 GT. 기아

더 기아 EV2 GT. 기아

EV2 롱레인지 모델 기준 61.0kWh 배터리를 탑재해 1회 충전 시 최대 약 448km 주행 가능하며(WLTP 기준), 'EV 루트 플래너' 기능이 최적의 충전소 경유 경로를 안내해 장거리 운행도 안심할 수 있다.

급속 충전은 10%에서 80%까지 롱레인지 모델 30분(자체 측정), 스탠다드 모델 29분이 소요된다. 11kW 및 22kW 완속 충전을 지원하는 동시에 '플러그 앤 차지(PnC)' 기능으로 충전 케이블 연결 시 자동 인증과 결제가 가능하다.

기아는 EV2에 고출력 C-MDPS(컬럼 구동형 전동식 파워 스티어링)를 탑재하고 스티어링 기어비를 최적화해 좁은 골목이나 복잡한 교차로에서도 민첩한 핸들링을 구현했으며, 후륜 커플드 토션 빔 액슬에 하이드로 부싱을 적용해 방지턱과 노면 요철에서 오는 충격을 최소화했다.

또 ▲전방 충돌방지 보조 ▲스티어링 휠 그립 감지(HoD) ▲차로 유지 보조 2 ▲고속도로 주행 보조 2 ▲원격 스마트 주차 보조 ▲실내 승객 모니터링 시스템(ICMU) 등 상위 차급 수준의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 탑재했다.

더 기아 EV2. 기아

더 기아 EV2 GT. 기아

더 기아 EV2 GT. 기아

컬럼 타입 전자식 변속 레버(SBW)를 적용해 플로어 콘솔에 충분한 수납공간을 확보했으며, 2열 시트에 슬라이딩 기능을 더해 후석 레그룸을 기본 885mm에서 최대 958mm까지 확장할 수 있도록 했다. 뒷자리 공간은 973mm의 넉넉한 헤드룸과 리클라이닝 기능까지 갖춰 장신의 성인도 편안하게 탑승할 수 있다. 적재 공간은 기본 362ℓ에, 2열 폴딩 시 최대 1201ℓ까지 확장된다. 동급 최초로 15ℓ 프렁크가 적용됐다.

특히 탑승 전 운전석 창문 너머로 웰컴 메시지(HELLO=))를 띄워주고, 하차 시에는 도어 핸들 안쪽에서 메시지(HAVE A NICE DAY)를 통해 고객과 상호 교감하는 듯한 경험을 제공한다.

하만카돈 프리미엄 사운드 시스템을 선택 사양으로 운영하며, ▲디즈니·마블·픽사·스타워즈™·내셔널지오그래픽 등 다양한 디스플레이 테마(기아 커넥트 스토어에서 구매·구독 가능) ▲뮤직 스트리밍 ▲반려동물을 위한 '펫 모드' 등 다채로운 기능을 통해 차량 내 휴식과 업무, 취미 활동을 지원한다.

송호성 기아 사장은 "기아 전용 전기차 중 가장 컴팩트하면서도 가장 생동감 넘치는 실내 경험과 감성적 디자인을 갖춘 모델"이라며 "차급을 초월한 넓은 공간과 차별화된 사용자 경험으로 전기차 대중화에 앞장설 것"이라고 밝혔다.





더 기아 EV3 GT·EV4 5도어 GT·EV5 GT(왼쪽부터). 기아

한편, 기아는 브뤼셀 모터쇼에서 EV3 GT, EV4 5도어 GT, EV5 GT를 새롭게 공개했으며, 상반기 중 EV3 GT, EV4 4도어 GT, EV5 GT의 상세 상품성을 공개하고 국내 시장에 출시할 예정이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

