상명대, 실시간 진로·취업 멘토링크 도입

학생 맞춤 상담 시스템 구축

상명대학교는 실시간 진로·취업 상담 시스템 '멘토링크 시스템'(MentorLink System)을 정식으로 도입했다고 13일 밝혔다.

상명대 대학일자리플러스센터에서 주관하는 멘토링크 시스템은 학생들의 진로취업 역량을 체계적으로 지원하고, 상담의 내실을 강화하기 위한 온라인 기반 상담 체계다.

상명대 신입생, 재학생 및 졸업예정자를 대상으로 학생 맞춤형 경력개발의 지속적인 지원과 취업 경쟁력 강화를 목적으로 운영된다.

멘토링크 시스템은 상명대 졸업생 현직자를 멘토로 선정해 대상자들과 연결하고 취업 준비에 대한 실질적인 정보 및 실무기반 현장 지식을 제공한다.

이를 토대로 재학생과 졸업생 간 네트워크 형성과 함께 프로그램에 참여한 재학생이 졸업 후 멘토로 참여할 수 있는 선순환 체계를 구축할 예정이다.

또한 참가 학생의 행동유형과 적성 진단을 위한 'eDISC'와 'APTIFIT' 검사도 병행한다. 평가 데이터를 활용해 실질적인 취업 역량 향상도 기대된다.





한편 상명대 대학일자리플러스센터는 우수한 취업 지원 프로그램 역량을 인정받아 3년 연속 최고 등급인 '우수' 평가를 획득했다.





