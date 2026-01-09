대전교육청, 대학 우수한 자원 활용하는 '고교-대학 연계 원클래스' 호응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'대학이 곧 나의 교실' 12개 대학 66개 강좌 운영



전문 실습 중심 진로 탐색

배재대학교 항공서비스 진짜 승무원처럼(사진=대전교육청 제공)

고등학생이 대학 캠퍼스에서 새로운 배움을 얻을 수 있는 '고교-대학 연계 원클래스' 가 호응을 얻고 있다.

대전시교육청은 지난 5일부터 16일까지 대전 관내 12개 대학에서 '고교-대학 연계 원클래스(One-Class) 2기'를 운영한다.

이번 프로그램은 고교와 대학의 경계를 허물고, 대학의 우수한 인적·물적 인프라를 하나의 네트워크로 연결한 대전시교육청만의 차별화된 전공 탐색 특화 모델이다.

충남대학교 실험으로 배우는 전기·전자 기초(사진=대전교육청 제공)

지난 1기(14개 대학, 76강좌)의 성공적인 운영에 힘입어, 이번 2기에는 학생들의 선호도가 높은 전문 강좌를 엄선해 교육의 질을 한층 끌어올렸다.

이번 2기 원클래스는 지역 12개 대학의 우수한 자원을 활용해 인문, 과학, 공학, 보건, 예술 등 66개 강좌로 구성됐으며, 단순 이론 교육을 넘어 대학 수준의 첨단 장비와 전문 실습을 제공하는 데 중점을 뒀다.

목원대학교 뮤지컬 캠프! 싱잉 댄스 공연(사진=대전교육청 제공)

주요 운영 사례로 충남대 '수의학 맛보기', '유전자 클로닝 실험' 등 13개 강좌와 배재대의 , '항공서비스' 등 17개 강좌가 운영돼 학생들의 깊이 있는 학문적 탐구 경험을 돕고 있다.

대전과학기술대 수업에 참여한 한 충남고 2학년 학생은 "평소 관심 있던 반려견 행동 교정 분야를 대학 연구실에서 직접 체험하며 진로 결정에 큰 도움을 받았다"며 "학교 수업과는 차별화된 깊이를 느낄 수 있는 소중한 시간이었다"고 소감을 전했다.





대전과학기술대학교 반려견 행동교정 및 훈련(사진=대전교육청 제공)

대전시교육청 김용옥 교육정책과장은 "원클래스는 지역 대학과의 상생을 통해 학교 교육의 지평을 넓히는 중요한 혁신 사례"라며 "우리 학생들이 캠퍼스에서의 값진 경험을 발판 삼아, 미래 사회의 주역으로 당당히 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

