용가회전훠궈 인천 구월점, 오픈 직후 ‘웨이팅 명소’ 등극

회전식 훠궈 무한리필 브랜드 '용가회전훠궈'가 인천 남동구 구월동에 신규 매장을 오픈하며 수도권 서부권 외식 상권 공략에 나섰다. 구월점은 오픈 직후부터 회전식 훠궈라는 이색적인 식사 방식이 입소문을 타며 연일 대기 행렬이 이어지는 등 젊음 층을 중심으로 지역 내 새로운 외식 랜드마크로 주목받고 있다.

용가회전훠궈 구월점의 인기 비결은 편의성과 개인화된 서비스다. 회전 레일을 따라 이동하는 100여 가지의 훠궈 재료를 앉은 자리에서 취향껏 선택할 수 있으며, 6가지 종류의 육수를 통해 '1인 1팟(Pot)' 식사가 가능하다. 특히 소고기를 포함한 풍성한 재료와 셀프 소스바, 디저트 코너를 1만 원대 합리적인 가격에 무제한으로 즐길 수 있다는 점이 고물가 시대 소비자의 요구를 관통했다는 분석이다.

주류 구성 역시 차별화했다. 3,500원이라는 파격적인 가격의 생맥주 무한리필 서비스와 소주·맥주를 동일한 가격대로 제공하는 정책을 도입했다. 이는 퇴근길 직장인들의 회식 수요는 물론 가성비를 중시하는 MZ세대의 니즈를 동시에 만족시키며 폭넓은 고객층을 흡수하는 원동력이 되고 있다.

용가회전훠궈 관계자는 "평일에는 인근 직장인들의 식사와 회식, 주말에는 가족 단위 외식 고객이 몰리며 구월동 상권 특성에 맞는 성공적인 안착을 확인했다"며, "회전식 훠궈만의 차별화된 시스템과 가성비를 앞세워 고객들에게 즐거운 외식 경험을 지속적으로 선사할 것"이라고 밝혔다.





한편, 용가회전훠궈는 구월점의 성공적인 론칭을 발판 삼아 오는 2월 대구와 부산 등 전국 주요 거점 도시로 매장을 확대하며 공격적인 출점을 이어갈 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

