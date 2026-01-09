부산교육청, 겨울방학 늘봄전용학교서 초등 AI 교육 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

명지·남부민·윤산·정관 등 4곳서 360여명 대상… 올해 전면 확대

부산시교육청은 지난 5일부터 오는 23일까지 겨울방학 기간 늘봄전용학교 4곳(명지·남부민·윤산·정관)에서 초등학교 1∼3학년 학생 360여명을 대상으로 인공지능 활용 프로그램을 운영한다.

교육청은 소규모학교를 대상으로 '학교로 찾아가는 늘봄전용학교 AI 활용 프로그램'도 병행, 교육 소외 지역을 중심으로 디지털 격차 해소에 나선다.

이번 프로그램은 김석준 교육감의 공약인 'AI로 더 스마트하게, 맞춤형 늘봄교육 확대'의 하나로, 초등 저학년 학생들의 디지털 기초 소양과 디지털 리터러시 역량 강화를 목표로 마련됐다.

프로그램은 겨울방학 동안 총 15일간 30차시로 운영되며 ▲AI랑 놀아봐요 ▲AI 로봇탐험대Ⅰ ▲AI 로봇탐험대Ⅱ 등 3개 주제로 구성됐다. 참가 학생들은 순환형 수업을 통해 놀이와 체험 중심의 AI 학습을 경험하게 된다.

특히 이번 프로그램은 지난 여름방학 운영 당시 학생들의 높은 참여도와 학부모들의 긍정적인 반응을 통해 교육 현장의 만족도를 확인한 바 있다. 교육청은 이를 토대로 겨울방학에도 프로그램의 완성도를 높여 운영한다는 방침이다.

부산교육청은 2026학년도부터 늘봄전용학교 AI 프로그램을 지역 초등학교 전반으로 확대해, 부산 전역의 학생들이 양질의 AI 교육을 받을 수 있도록 할 계획이다.





김석준 교육감은 "늘봄전용학교 겨울방학 프로그램이 아이들에게는 즐거운 배움의 시간이 되고, 학부모들에게는 디지털 교육에 대한 신뢰를 높이는 계기가 되길 바란다"며 "현장 의견을 반영해 AI 교육 기반을 지속적으로 확충하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

