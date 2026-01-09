광주경총, 강기정 시장 초청 병오년 첫 금요조찬 포럼 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주·전남 행정 통합 따른 시정 방향

광주경영자총협회가 병오년 새해 첫 강연으로 강기정 광주시장을 초청, '2026년 광주시 시정 방향'에 대한 금요조찬 포럼을 개최했다. 광주경총 제공.

AD

광주경영자총협회는 병오년 새해 첫 강연으로 강기정 광주시장을 초청, '2026년 광주시 시정 방향'에 대한 금요조찬 포럼을 개최했다고 9일 밝혔다.

이날 홀리데이인 광주호텔 3층 컨벤션홀에서 열린 제1708회 금요조찬 포럼 특강에는 200여 명이 참석했다.

이번 포럼은 '광주·전남 대통합 부강한 광주의 확장'으로 포문을 열었다. 광주시는 올해 빛의 혁명·부강한 광주 도약 사업이 대거 반영돼 전년 대비 5,639억원이 늘어 역대 최대 규모인 3조9,497억원을 확보했다.

올해 광주시가 국비 최우선 과제로 둔 인공지능(AI) 분야에서는 ▲국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 광주 설립 용역비 6억원 ▲규제프리 AI실증도시 실현 용역비 5억원 ▲AX 실증밸리 조성(정부안 240억원·국회 추가 56억원) ▲국가 AI데이터센터 고도화 192억원 ▲GIST 부설 AI영재학교 설립비 31.4억원 등이 반영됐다. 이러한 결실은 국회 심의 과정에서 지역 국회의원(양부남, 민형배, 박균택, 정준호, 전진숙, 안도걸, 정진욱, 조인철)들의 지원이 큰 힘이 됐다.

아울러 자율주행차 200대 실증을 시작으로 AI 모빌리티 신도시 조성사업에 대해 강조하면서 광주형 실리콘벨리 중심의 '부강한 신경제지도'로 마무리했다.

강기정 시장은 "광주·전남 행정통합에 대한 가장 큰 시너지는 광역 경쟁력 강화와 재정·행정 효율성 그리고 인구감소와 수도권 집중 대응 역량 확대에 있다"며 "통합시 인구는 약 320만 명, GRDP는 약 150조 원 규모의 이른바 '슈퍼 지자체'(가칭) 광주·전남특별시가 형성돼 부강한 특별시가 될 것이다"고 말했다.

광주경총 양진석 회장은 "광주시 시정 방향에 맞춰 병오년은 기업의 혁신 성장을 뒷받침하고 상생의 노사문화를 정착시키면서 지역 맞춤형 일자리 창출에 앞장서겠다"며 "달리는 말은 말굽을 멈추지 않는다는 마부정제 자세로 현재의 위기를 넘어 더 열정적으로 큰 도약을 향해 힘차게 추진하겠다"고 말했다.

한편, 광주경총은 현재 885개 회원사가 활동하고 있고 국내 최장수 조찬 포럼을 진행하고 있는 민간 경제단체로 저명인사 및 최고 전문가를 초빙해 CEO와 지역 노사민정, 오피니언 리더 등을 대상으로 매주 금요일 실시하고 있다.





AD

강 시장은 3선 국회의원을 지냈고 2019년에는 문재인 대통령 청와대 정무수석으로 임명돼 참여정부 이후 1년 8개월 최장수 정무수석을 지냈다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>