[오늘의신상]석수 무라벨…"QR캡 리뉴얼로 친환경 전환 가속"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

분리배출 편의성, 자원 순환 강화

하이트진로음료는 먹는샘물 '석수' 무라벨 제품을 재단장해 출시했다고 9일 밝혔다.

이번 석수 무라벨 리뉴얼은 환경부의 먹는샘물 무라벨 의무화 정책에 발맞춰 추진된 것으로, 플라스틱 사용을 줄이고 자원 순환을 강화하기 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 실천의 일환이다. 라벨 제거로 플라스틱 사용량을 절감하는 동시에 소비자가 보다 쉽고 편리하게 분리배출할 수 있어 재활용 효율성을 높였다. 먹는샘물등의 표시기준에 따라 제품 정보는 QR캡과 병 몸체에 표기해 정보 전달력과 사용 편의성을 함께 고려했다.

AD

하이트진로음료는 2021년에도 무라벨 제품을 선제적으로 선보이며 친환경 패키지 도입에 대한 노하우를 축적해 왔다. 이러한 운영 경험을 바탕으로 무라벨 적용을 체계적으로 확대하고, 지속 가능한 패키지로의 전환 및 ESG 경영을 한층 강화해 나간다는 계획이다.

석수는 1982년 출시 이후 40년 넘게 소비자들과 함께해 온 국내 대표 먹는샘물 브랜드다. 세계 3대 광천수 지역인 충북 청주시 소백산맥 지하 200m의 천연 암반수를 수원으로 사용해 자연 그대로의 깨끗한 물맛을 구연했으며, 엄격한 수질 관리와 체계적인 생산 공정을 통해 안정적인 품질을 오랜 기간 유지하고 있다.





AD

하이트진로음료 관계자는 "석수는 과거 무라벨 제품을 선제적으로 도입하며 친환경 패키지 전환을 발 빠르게 추진해 왔다"며 "앞으로도 환경부 정책에 적극적으로 부응하며 환경 영향을 줄이는 제품과 패키지 혁신을 지속 확대해 나갈 것"이라고 전했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>