이스타항공, 5월 '부산-알마티' 노선 신규 취항

주 2회 정기편 운항

이스타항공은 5월1일부터 처음으로 부산과 카자흐스탄 알마티를 오가는 노선을 단독 운항한다고 9일 밝혔다.

매주 월요일과 금요일, 주 2회 운항한다. 가는 편은 김해국제공항에서 18시 55분에 출발해 22시 40분(현지시각) 알마티국제공항에 도착하고, 오는 편은 23시 40분에 현지에서 출발해 다음 날 9시 35분 김해국제공항에 도착한다.

부산-알마티 노선은 이스타항공이 작년 4월 취항한 인천-알마티 노선에 이은 두 번째 중앙아시아 노선이며, 타이베이나 오사카, 치앙마이 등에 이은 10번째 부산발 노선이다.

이스타항공은 김해국제공항 출발 노선을 지속적으로 늘려 지역 주민들의 이동 편의를 높이고 색다른 여행지 발굴을 통해 선택지를 넓혀갈 계획이다.

알마티는 외국인 노동자와 고려인 동포의 수요뿐만 아니라 관광지로서 성장 잠재력이 큰 시장이라고 밝혔다. 톈산산맥을 중심으로 수려한 자연경관을 품고 있어 '아시아의 알프스'로도 불린다.





이스타항공 관계자는 "부산-알마티 노선은 항공사가 최초로 취항하는 도전적인 노선이지만 지역 주민들의 다양한 수요에 부응하기 위해 새롭게 시도하게 됐다"며 "노선이 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

